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Přímořské městečko pod útokem monster. Sci-fi horor Hope slibuje strhující akci

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Na jihokorejskou žánrovou tvorbu je spoleh. Akční sci-fi horor Hope zaručuje pořádný nářez plný střelby, krve a monster, který na česká kina zaútočí od 10. září.
Přímořské městečko pod útokem monster. Sci-fi horor Hope slibuje strhující akci

Přímořské městečko pod útokem monster. Sci-fi horor Hope slibuje strhující akci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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