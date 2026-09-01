Příměs krve může postupně měnit vzhled moči. První nenápadné zbarvení lidé často přehlížejí a řešení zbytečně odkládají

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Příměs krve může postupně měnit vzhled moči. První nenápadné zbarvení lidé často přehlížejí a řešení zbytečně odkládajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Krev v moči je nepříjemný příznak, který může být důsledkem mnoha závažných problémů. Pokud se objeví i u vás, raději na nic nečekejte.
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Zdroj: Fotografie: John Campbell / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Tělesný pach může upozornit na skrytý zdravotní problém. Jeho specifické podoby bývají spojovány s infekcí i cukrovkou
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