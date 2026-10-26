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Primářka z Tábora zazářila na nefrologickém sympoziu mezi špičkami oboru

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Dennívýzva
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Mezi přednášejícími na XII. edukačním sympoziu Moderní léčba selhání ledvin, které se konalo 8. a 9. října 2026 v Ostravě, se ocitla i primářka…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:08

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