Prima uvede film, kterému před premiérou nikdo nevěřil. Z neznámých hrdinů vznikl jeden z největších hitů Marvelu

Dnes si jen málokdo dokáže představit
Marvel bez Groota, Rocketa nebo Star-Lorda. Když ale Strážci Galaxie mířili do kin, šlo o jednu z největších sázek studia. Mluvící mýval, strom opakující jedinou větu a parta vesmírných outsiderů nepůsobili jako materiál na velký blockbuster. První trailery navíc přijala část fanoušků spíš rozpačitě a mnozí pochybovali, že právě tito hrdinové dokážou utáhnout vlastní film. Právě proto se jejich úspěch stal jedním z největších překvapení roku 2014. Foto: Marvel Film, kterému před premiérou skoro nikdo nevěřil
Po obrovském úspěchu
Avengers mohl Marvel bez problémů pokračovat se zavedenými hrdiny. Místo toho investoval přibližně 170 milionů dolarů do komiksu, který znali hlavně skalní fanoušci. Šlo o risk, který se nakonec studiu několikanásobně vrátil.
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Výsledek ale předčil očekávání. Strážci Galaxie celosvětově utržili přes 773 milionů dolarů a stali se jedním z nejvýdělečnějších filmů roku 2014. Marvel navíc dokázal, že úspěšný komiksový film nemusí stát jen na nejslavnějších superhrdinech. Právě díky Strážcům se později odvážil představovat další méně známé postavy.
Příběh sleduje vesmírného dobrodruha Petera Quilla, který ukradne záhadný artefakt a nechtěně se ocitne na útěku před mocným Ronanem. Aby přežil, spojí síly s nájemnou vražedkyní Gamorou, pomstychtivým Draxem, geneticky upraveným mývalem Rocketem a stromovým tvorem Grootem. Z nesourodé skupiny psanců se postupně stává tým, který rozhodne o osudu celé galaxie.
Foto: Marvel James Gunn změnil podobu Marvelu
Do té doby měly marvelovské filmy poměrně podobný styl. Režisér
James Gunn ale vsadil na odvážnější humor, výrazné barvy, bláznivé postavy i hudbu, která se stala přirozenou součástí vyprávění. Strážci Galaxie ukázali, že snímek může být zároveň velkolepou vesmírnou podívanou, komedií i překvapivě emotivním příběhem o nalezené rodině.
Úspěch filmu ovlivnil i další podobu Marvelu. Mnohem odvážnější tón později převzaly filmy jako
Thor: Ragnarok nebo některé novější projekty, které se už nebály míchat humor s vážnějšími tématy.
Málokdo ví, že Strážci Galaxie režiséra v podstatě zachránili. Před nimi byl známý hlavně mezi fanoušky béčkových hororů jako Slimák nebo Super. Marvel mu svěřil obrovský projekt, přestože nikdy netočil nic v podobném měřítku. Po úspěchu Strážců se z něj stal jeden z nejžádanějších režisérů Hollywoodu a dnes vede celé filmové DC Studios.
Foto: Marvel Soundtrack, který dobyl svět
Jen málokterý blockbuster je s hudbou spojený tak silně jako právě Strážci Galaxie. James Gunn vybíral jednotlivé skladby tak, aby nebyly jen kulisou, ale přímo součástí příběhu a připomínaly Peterovi Quillovi jeho dětství na Zemi. Některé scény dokonce psal až poté, co měl vybranou konkrétní písničku, a při natáčení ji pouštěl hercům přímo na place.
Soundtrack Awesome Mix Vol. 1, složený výhradně z hitů 60. a 70. let, se stal prvním soundtrackem bez původní filmové hudby, který obsadil první místo americké hitparády Billboard 200. Díky filmu se znovu dostaly do popředí písně jako Hooked on a Feeling, Come and Get Your Love nebo Cherry Bomb.
Foto: Marvel Jedna věta ve více než patnácti jazycích
Na první pohled to nevypadá jako složitá role. Groot ve filmu opakuje stále stejnou větu:
„I am Groot.“ Vin Diesel ji ale nenamluvil jen jednou. Pro různé situace ji při natáčení zopakoval více než tisíckrát a navíc ji osobně nahrál i ve více než patnácti světových jazycích.
Režisér James Gunn mu připravil speciální scénář, ve kterém místo „I am Groot“ stálo vždy napsáno, co Groot ve skutečnosti říká nebo cítí. Diesel tak přesně věděl, kdy jeho postava žertuje, kdy se zlobí nebo kdy se loučí. I díky tomu působí Groot navzdory jediné replice překvapivě živě.
Foto: Marvel Chris Pratt málem hlavní roli vůbec nezískal
Dnes si většina diváků jiného Star-Lorda ani neumí představit. Jenže
Chris Pratt tehdy působil hlavně jako komik ze seriálu Odbor městské zeleně a studiím se do hlavní role příliš nezdál.
Kvůli filmu za několik měsíců výrazně zhubl a prošel intenzivním tréninkem. James Gunn později přiznal, že jeho konkurz byl natolik přesvědčivý, že by mu roli svěřil i bez dramatické fyzické proměny.
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Po skončení natáčení si Pratt nechal kostým Star-Lorda. Neměl ho ale vystavený doma. Využíval ho při návštěvách dětských nemocnic, kam chodil převlečený za filmového hrdinu, aby potěšil malé pacienty.
Natáčení přineslo i několik nečekaných momentů. Když Peter Quill v jedné scéně upustí tajemný Orb, nešlo o součást scénáře. Chris Pratt rekvizitu skutečně pustil z ruky, pohotově zareagoval a James Gunn spontánní moment ponechal ve finální verzi filmu.
Foto: Marvel Proč stojí za zhlédnutí i dnes?
Od premiéry uplynulo už více než deset let, Strážci Galaxie ale zestárli překvapivě dobře. Triky stále působí přesvědčivě, humor neztratil tempo a soundtrack patří dodnes k tomu nejlepšímu, co kdy v komiksových filmech zaznělo.
Pokud jste Strážce Galaxie dlouho neviděli, možná vás překvapí, jak dobře film funguje i po takové době. Nejen díky trikům nebo soundtracku, ale hlavně proto, že místo neporazitelných superhrdinů vypráví o partě outsiderů, kteří se hrdiny teprve musí stát. Právě v tom spočívá jeho největší síla.
Zdroje: IMDb, ČSFD, Box Office Mojo