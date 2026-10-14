Příjmení Pereira jí nepomohlo. Sestra šampiona UFC prohrála na DWCS s 21letou Švédkou a kontrakt s organizací nezískala

V hale UFC Apex v Las Vegas se v závěrečném dílu desáté sezony Dana White’s Contender Series potkaly dvě ženy, které se živí údery ve stoje. Na jedné straně Brazilka s příjmením, jaké v UFC rezonuje. Na druhé dívka, která získala světový titul dřív, než jí bylo osmnáct. Po patnácti minutách odložili sudí pera a Aline Pereira věděla, že cesta za starším bratrem do UFC se jí zase o kus protáhla. Redakce MMAmag si otevřela oficiální výsledky toho večera i zápasové profily obou bojovnic a dopočítala, jak těsný ten duel ve skutečnosti byl.
Patnáct minut, po kterých měli všichni tři rozhodčí jasno
Smilla Sundell porazila Aline Pereiru jednomyslným rozhodnutím. Všichni tři sudí napsali 29-28 pro Švédku. Zápas se odehrál 13. října 2026 amerického času, tedy v Česku v noci na 14. října 2026. Dana White’s Contender Series, zkráceně DWCS, je pořad, kde se bojuje přímo o smlouvu s UFC: kdo vyhraje a zaujme, podepisuje tentýž večer. Podle
CBS Sports rozdalo UFC v závěrečném týdnu čtyři kontrakty a mezi podepsanými je Sundell, nikoli Pereira.
V oficiálních výsledcích vážení, do kterých redakce MMAmag nahlédla, stojí u obou jmen shodně 135 liber (61,2 kg), tedy limit ženské bantamové váhy. Brazilka přitom začala líp. Podle rekapitulace serveru
MiddleEasy ve třetím kole změnila úroveň a dostala Sundell na zem, udržet ji tam ale nedokázala.
Týž zdroj popisuje i rozdělení kol: sudí Mike Bell a Ron McCarthy přiřkli Švédce první dvě kola, Sal D’Amato první a třetí. Ani jeden ze tří sudích tedy nedal Brazilce víc než jednu pětiminutovku. Jednomyslné rozhodnutí tu neznamená jednostranný zápas. Znamená, že Alině chybělo jedno vyhrané kolo u dvou mužů u stolu.
Jenže ta dívka, která Brazilku přetlačila, není žádný náhodný los z náborové databáze. Do klece šla s titulem, jaký v sedmnácti nemá skoro nikdo.
Švédka, která brala světový titul dřív, než jí bylo osmnáct
Smille Sundell je 21 let a
Guinness World Records ji vede jako nejmladší světovou šampionku v historii ONE Championship, asijské organizace, která pod jednou střechou pořádá MMA i thajský box. Pás ve váze do 52,2 kg v muay thai získala 22. dubna 2022 v Singapuru proti Jackie Buntan ve věku 17 let a 161 dní. Jednou ho obhájila: v září 2023 zastavila Allycii Hellen Rodrigues technickým knokautem ve třetím kole. Před zápasem s Natalií Diachkovou v květnu 2024 ji organizace ONE pásu zbavila kvůli nesplnění váhy, Rusku pak porazila technickým knokautem ve druhém kole.
Do MMA přešla nedávno a podle profilu na
Sherdogu má tři výhry a žádnou porážku. Všechny tři zápasy odbojovala během jediného kalendářního roku: 22. ledna 2026 zastavila Mirandu Barber v prvním kole, 5. června Mayu Samuels-Stewart ve druhém, 13. října přidala rozhodnutí nad Pereirou. Leden, červen, říjen. Tempo, jaké si v klidu nedovolí ani leckterý smluvní bojovník UFC.
Podpis přesto nebyl formalita. Podle CBS Sports nebyl šéf UFC Dana White připravený dát Sundell šanci a smlouvu prosadil až matchmaker Mick Maynard, který jeho rozhodnutí přehlasoval. Španělskojazyčný kanál vysílatele shrnul večer tím, že se Švédka příjmením Pereira nenechala zastrašit.
U druhé ženy v kleci byla ta cesta přesně opačná. Čísla na jejím zápasovém profilu vyprávějí o rodině Pereira něco, co se do marketingového spotu nevejde.
Čísla, která o rodině Pereira říkají víc než plakát
Aline Pereira je starší sestra Alexe Pereiry přezdívaného Poatan, bývalého šampiona dvou vah UFC. Pás polotěžké divize uvolnil kvůli přesunu do těžké váhy a titul podle
agentury AP získal v dubnu 2026 Carlos Ulberg. V kickboxu má Aline podle profilu v organizaci GLORY celkovou bilanci šest výher a dvě porážky.
A teď ten detail, který u příjmení proslulého tvrdými údery nikdo nečeká. Podle
Sherdogu neskončil ani jeden z jejích šesti zápasů v MMA před limitem. Tři výhry na body, tři porážky na body. Vyhrála nad Nejrou Repp a Chelsea Conner v americké lize LFA a v květnu 2026 nad Jade Masson-Wong, prohrála s Helen Peraltou a Cheyanne Bowers. Do DWCS šla s bilancí 3–2, odchází s 3–3.
Redakce MMAmag si k tomu dohledala data narození obou bojovnic a přepočítala je k datu zápasu. Část zahraničních textů psala o pětatřicetileté Brazilce, podle data narození jí ale v den zápasu bylo 36.
Bojovnice Datum narození Věk 13. 10. 2026 Aline Pereira 6. 10. 1990 36 let Smilla Sundell 12. 11. 2004 21 let Rozdíl — 15 let Proč na Contender Series neplatí ani ten nejlepší rodokmen
Pomohlo Aline Pereiře příjmení k něčemu jinému než k pozornosti? DWCS je ze své podstaty výběrové řízení. Patnáct minut, jedna šance, žádné odvolání. Slavné jméno tam funguje jako důvod, proč vás pozvou, ne jako důvod, proč vás podepíšou. Pereira přišla s pěti zápasy v MMA a bez jediného ukončení proti soupeřce, která během devíti měsíců třikrát vyhrála a předtím držela světový pás v thajském boxu. Čeští fanoušci znají příjmení Pereira hlavně kvůli dvěma soubojům Alexe s Jiřím Procházkou na UFC 295 a UFC 303, které oba skončily ve druhém kole ve prospěch Brazilce.
Aline Pereira není v 36 letech u konce a prohra 29-28 na všech kartách není ostuda. Jen se ukázalo, že slavné jméno vám samo o sobě smlouvu s UFC nezajistí.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek