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Přijdu si jako produkt, který chtějí zpeněžit. Třeštíková stopla vydání vlastní knihy a naložila knihkupcům za porušení dohody

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Pět dní před plánovaným vydáním nového románu pozastavila spisovatelka jeho distribuci. Důvod? Knihkupectví ji nabízela pod jménem, které už nechce používat.
Přijdu si jako produkt, který chtějí zpeněžit. Třeštíková stopla vydání vlastní knihy a naložila knihkupcům za porušení dohody

Přijdu si jako produkt, který chtějí zpeněžit. Třeštíková stopla vydání vlastní knihy a naložila knihkupcům za porušení dohody

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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