Přijďte, dokud je čas. Na soutoku Sázavy a Kamenice stojí unikátní zřícenina, kterou pohlcuje říční eroze. A čím dál rychleji

Kdo sem dorazí dnes, spatří jednu z nejčitelnějších ukázek hradního typu s dominantním obytným stavením v celých západních Čechách, jenže právě ta nejcennější část, patrový palác, je kvůli havarijnímu stavu uzavřena a přístupná výhradně zvenčí.
Co z rožmberského hradu dosud vyčnívá nad korunami stromů
Vlčtejn vznikl ve 14. století jako sídlo rožmberského panství na plochém návrší nad údolím Úslavy. Jádrem dispozice byl rozměrný jednopatrový palác, zhruba 20,5 metru na délku, devět metrů na šířku, se zdmi silnými kolem půldruhého metru. Severní čelo budovy má polygonální tvar, což je v kontextu českých hradních staveb poměrně neobvyklý prvek. Podle odborné studie v časopise
Průzkumy památek se zdivo paláce dochovalo až do úrovně prvního patra a dodnes nese stopy okenních oblouků zabezpečených při poválečné konzervaci.
Kolem centrální budovy se v terénu rýsují další relikty:
Východní hradba předhradí, zachovaná téměř do výšky čtyř a půl metru, jedna z nejvýraznějších svislých ploch celého areálu. Dvojité příkopy a valy, které obepínají jádro hradu a zůstávají v krajině překvapivě zřetelné i pod vrstvou humusu a listí. Široký parkán, prostor mezi vnitřní a vnější linií opevnění, kde se dají tušit základy hospodářských objektů. Hypotetický bergfrit, odborná literatura zmiňuje možnou věž o průměru kolem devíti metrů, jejíž existenci zatím potvrzují jen nepřímé indicie.
Kdo se na lokalitu dívá s mapou v ruce, rozpozná promyšlenou obrannou soustavu. Kdo přijde bez přípravy, uvidí hlavně monumentální kus zdiva na skále a hluboké terénní zářezy v lese. Obojí stojí za cestu.
Proč se brána paláce zavřela a co to znamená pro návštěvníky
Obec Vlčtejn na svém webu uvádí, že palác je uzamčen kvůli špatnému technickému stavu. Už v roce 2003 figuroval hrad v evidenci jako havarijní objekt. Přitom poslední doložená rozsáhlejší záchrana proběhla v letech 1944 až 1948: tehdy se odstraňovala náletová zeleň, zpevňovaly okenní oblouky, vyzdívala nová koruna zdiva a do skalního podloží se tesalo přístupové schodiště. Od té doby uplynulo bezmála osm desetiletí.
Areál přesto zůstává volně přístupný, denně, bezplatně, bez průvodce. Návštěvník obejde palác po vnějším obvodu, nahlédne do příkopů, projde parkánem. Dovnitř samotné budovy ovšem vstoupit nesmí. Podle
zákona o státní památkové péči nese primární odpovědnost za údržbu kulturní památky její vlastník; pokud povinnosti zanedbává, může obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídit ochranná opatření. Ve veřejně dostupných zdrojích se nám pro rok 2026 nepodařilo dohledat žádný konkrétní běžící projekt nové konzervace. Jak vegetace a voda rok za rokem snižují kondici památky
Les, který Vlčtejn obklopuje, dodává místu romantickou atmosféru, a zároveň ho pomalu rozkládá. Mechanismus je prostý: kořeny pronikají do spár mezi kameny, rozpínají se a rozvolňují vazbu malty. Srážková voda zatéká do prasklin, v zimě mrzne, zvětšuje trhliny. Každý cyklus mrazu a tání posune degradaci o kousek dál. Při poválečné záchraně řešili restaurátoři přesně tyto dva problémy, vegetaci a vlhkost, protože už tehdy ohrožovaly stabilitu zdiva.
VIDEO Kudy na Vlčtejn a co cestou potkáte
Nejkratší přístup vede z obce Vlčtejn, autem dojedete až na okraj vesnice, poslední stovky metrů zdoláte pěšky po lesní cestě. Alternativní nástupy nabízejí Zdemyslice nebo Chlum, odkud je to o něco dál, ale terén příjemnější. Kdo hledá celodenní túru, může zvolit
okruh „Blovickem pěšky i na kole“ o délce jednadvaceti kilometrů, vedoucí podél Úslavy přes Blovice až k zámku Nebílovy.
Samotná buližníková skála pod hradem láká i horolezce, několik lezeckých tras využívá členitý povrch suku. A pod zříceninou, v přírodním amfiteátru, pořádá obec už přes třicet let hudební a kulturní akce. Kontrast je výmluvný: dole živý program, nahoře zamčené torzo paláce, do kterého nikdo nesmí.
Archeologická lokalita první kategorie ukrytá v lese u Plzně
Vlčtejn figuruje ve Státním archeologickém seznamu jako území archeologického nálezu první kategorie. To znamená, že jakýkoli zásah do terénu, od pokládání kabelů po odstraňování stromů, podléhá schválení památkářů. Hrad zároveň nese historický otisk husitských válek i poděbradské éry; ve zdejších zdech se odehrávala jednání spojená s takzvanou vlčtejnskou smlouvou.
V celorepublikovém měřítku eviduje
Národní památkový ústav přes čtyřicet tisíc kulturních památek, z nichž více než sedm set vede jako ohrožené. Kolik z nich trpí stejnou kombinací zarůstání, podmáčení a absence průběžné údržby jako Vlčtejn, centrální registr nesleduje. Právě proto stojí za to sem vyrazit, dokud dvojité příkopy ještě rýsují obrys fortifikace a palác stále ční nad korunami stromů, každý rok bez zásahu totiž ubírá kus příběhu, který se z terénu dá vyčíst.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková