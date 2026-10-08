Pribináček z obchodu obsahuje věci, které v domácím nepotřebujete. Ze tří surovin ho připravíte za 5 minut

Odpoledne, kuchyňská linka, ruční šlehač a miska vychlazené smetany. Než se děti stihnou přezout a umýt ruce, stojí na stole čtyři skleničky hustého vanilkového krému. Přesně takovou rychlou svačinu slibuje recept „Domácí pribináček za 5 minut“, který na Kupi.cz zveřejnila Anna Kolásková. Spočívá na trojici surovin, které má většina rodin běžně doma. Prošli jsme etiketu originálu, spočítali ceny z českých e-shopů a porovnali, kolik krému člověk za stejné peníze skutečně dostane. Výsledek mluví pro domácí misku.
Co skrývá etiketa kupovaného Pribináčku: želatina, xanthan a škrob
Pribináček patří k českému dětství stejně neodmyslitelně jako Večerníček. Značka vznikla v roce 1954 a navázala na tvarohovo-smetanové krémy, které se od roku 1947 prodávaly pod jmény Bivoj, Perla nebo Mocca. Výrobce TPK-Pribina dodnes staví na tvarohu a smetaně z Posázaví a zdůrazňuje „typickou chuť a hustou konzistenci“.
Právě hustota vysvětluje, proč se ve složení objevují i položky, které by doma nikdo do misky nepřidal. Podle produktové stránky
Globusu obsahuje vanilková varianta v 70gramovém kelímku tvaroh, smetanu, cukr, vanilkovou složku (2,7 %), jedlou želatinu a zahušťovadla xanthan a škrob. Ve 100 gramech je 237 kcal, 16 g tuku, 14 g cukrů a 7,1 g bílkovin.
Každá z přidaných látek plní konkrétní úlohu:
Želatina dodává krému tělo a pomáhá mu držet tvar i po týdnech v chladicím regálu. Škrob zvyšuje hutnost a vyrovnává konzistenci napříč celou výrobní šarží. Xanthan (E 415) slouží jako stabilizátor a zahušťovadlo, v mléčných výrobcích zvyšuje viskozitu a brání rozpadu emulze. Databáze CEFF uvádí, že u lidí nebyly pozorovány nežádoucí účinky.
Kupovaný kelímek tedy musí vydržet převoz, regál i dny v domácí lednici a pořád vypadat stejně. Domácí krém se sní do druhého dne, takže tyhle technologické berličky zkrátka nepotřebuje. Jeho strukturu udrží samotný tvaroh a tučná smetana.
Recept na domácí pribináček: tvaroh v kostce, smetana 33 % a med
Celý postup se vejde do pěti minut, pokud máte suroviny vychlazené a připravené. Na čtyři skleničky budete potřebovat:
250 ml smetany ke šlehání 33 % 250 g tvarohu v kostce (ideálně tučného nebo farmářského) 3 až 4 lžíce tekutého medu semínka z jednoho vanilkového lusku 50 až 100 ml mléka, pouze pokud hmota vyjde příliš hustá
Smetanu vyšlehejte elektrickým šlehačem do polotuha. Potom po lžících přidávejte tvaroh a šlehejte, dokud se směs nespojí do hladka. Nakonec vmíchejte med a vanilková semínka, ochutnejte a podle potřeby zřeďte trochou mléka. Rozdělte do skleniček a máte hotovo.
Výběr tvarohu rozhoduje o výsledku víc než cokoli jiného. Kostka v papíru obsahuje méně vody a drží pevnější strukturu, kdežto vaničkový tvaroh bývá řidší a krém by se s ním rozplizl. Pokud máte doma jen vaničku, nechte tvaroh nejdřív okapat na sítku a mléko vynechte úplně. Podobně je to se smetanou. Kuchaři z Toprecepty.cz doporučují důkladně vychlazenou smetanu s vysokým podílem tuku, protože právě tuk nese plnou chuť a pomáhá šlehačce udržet objem. Nízkotučná varianta by se hůř našlehala a dezert by připomínal spíš řídký jogurt.
Med sladí jinak než cukr v originále: kulatěji a s lehce květinovým tónem. Vanilkový lusk zastoupí mletá vanilka, pasta nebo pár kapek extraktu. Kdo sáhne po vanilkovém cukru, měl by ubrat medu, aby krém nebyl přeslazený. A právě tady má domácí verze podle nás největší trumf. Sladkost si určujete sami, takže děti můžete postupně zvykat na méně sladkou chuť.
Kolik stojí domácí pribináček: přepočet na skleničky i na 100 gramů
Sestavili jsme dvě nákupní varianty z aktuálních cen českých e-shopů. Dostupnější počítá s tučným tvarohem Moravia Lacto za 32,90 Kč a smetanou 33 % bez stabilizátorů z e-shopu
Agrola za 36,90 Kč. Farmářská varianta místo tvarohu Moravia Lacto používá Authentic Farmářský tvaroh tučný z Farmy Babina, který na Košíku stojí 59,90 Kč. Med vychází zhruba na 11 až 14 Kč za potřebné množství, vanilkový lusk do výpočtu nezahrnujeme.
Hotová várka váží přibližně 550 až 600 g. Čtyři kelímky Pribináčku dají dohromady jen 280 g.
Cena nákupu Množství krému Cena za 100 g Na jednu porci Domácí, dostupná varianta 81 až 84 Kč 550 až 600 g 14 až 15 Kč cca 21 Kč za 140 až 150 g Domácí, farmářská varianta 108 až 111 Kč 550 až 600 g 18 až 20 Kč cca 27 Kč za 140 až 150 g Pribináček vanilka, běžná cena 79,60 Kč (4 × 19,90 Kč) 280 g 28,43 Kč 19,90 Kč za 70 g Pribináček vanilka, multikup Košík 63,60 Kč (4 × 15,90 Kč) 280 g 22,71 Kč 15,90 Kč za 70 g
Čísla ukazují jasný trend. Za cenu, která se pohybuje kolem jednoho kelímku, dostane dítě doma zhruba dvojnásobnou porci. V přepočtu na hmotnost je dostupná domácí varianta téměř o polovinu levnější než běžný kelímek a i farmářská surovina z Babiny vychází na 100 gramů příznivěji než originál v akci.
Kdo by chtěl jít úplně na doraz, najde na Scuku farmářskou smetanu z Kozího Hrádku Vysoká za 80 Kč. Pak už se cena posouvá jinam, ovšem stejně tak kvalita a původ suroviny. Domácí pribináček tak nabízí rozpětí od rozpočtové svačiny po malý farmářský luxus.
VIDEO Ovoce, kakao a piškotík: domácí pribináček jako dětská svačina
Vanilkový základ je jen začátek. Recept Anny Koláskové nabízí jako ozdobu jahody, maliny, meruňky, broskve, borůvky, kiwi nebo banán, tedy ovoce, které se v létě dá koupit levně a v dobré kvalitě. Kakaovou variantu vytvoří lžička holandského kakaa vmíchaná do hotového krému. Rozmačkané ovoce navíc pomůže nahradit část medu, což ocení rodiče, kteří hlídají cukr.
Oblíbenou nadstavbou je piškotík. Na dno sklenice se naskládají obyčejné piškoty, volitelně se potřou lžící marmelády nebo domácí nutelly a zalijí se pribináčkem. Pak přijde trpělivost: dezert musí den odležet v lednici. Během té doby krém prosákne do suchých piškotů, ty změknou a celá vrstva se spojí do jemné lžičkové konzistence, která chutná jako malý dort.
U nejmenších strávníků je namístě opatrnost. Magazín Happy Baby doporučuje podobné tvarohové dezerty dětem po prvním roce a spíš příležitostně jako svačinu. Při alergii na bílkovinu kravského mléka nebo intoleranci laktózy patří otázka nejdřív pediatrovi. A i domácí verze zůstává tučným mléčným dezertem, takže menší skleničky dávají smysl.
Jak dlouho vydrží domácí pribináček v lednici
Krátká trvanlivost je daň za jednoduché složení. Kupovaný Pribináček je termizovaný a skladuje se při 2 až 8 °C, domácí krém takovou ochranu nemá. Uchovávejte ho v uzavřené nádobě a spotřebujte do 24 až 48 hodin, s čerstvým ovocem raději do druhého dne. Státní zdravotní ústav ve svém
letáku o uchovávání potravin doporučuje udržovat lednici do 5 °C a nepřerušovat chladicí řetězec. To se týká i tvarohu, který by po otevření měl jít do misky co nejdřív. Ve výsledku to ničemu nevadí. Čtyři skleničky ve čtyřčlenné rodině obvykle zmizí dřív, než by se stihly zkazit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková