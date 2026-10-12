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Příběhy zvířat ožívají ve čtyřech jazycích. Zoo Olomouc má nového audio průvodce

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Ve čtyřech jazykových verzích si mohou návštěvníci Zoo Olomouc nově poslechnout informace o pozoruhodných zvířecích druzích. U expozic jsou umístěné tabulky s QR kódy, které odkazují na webové stránky s hlasovým průvodcem. Zvukové záznamy vznikly s použitím umělé inteligence.
Příběhy zvířat ožívají ve čtyřech jazycích. Zoo Olomouc má nového audio průvodce

Příběhy zvířat ožívají ve čtyřech jazycích. Zoo Olomouc má nového audio průvodce

Zdroj: Zoo Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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