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Příběh odvahy, na který Žďár nezapomíná. Student Petr Vejvoda zemřel před 12 lety

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Dnes uplynulo přesně dvanáct let od tragédie ve Žďáru nad Sázavou, při které přišel o život šestnáctiletý student Petr Vejvoda. Postavil se na pomoc napadené spolužačce, sám ale útok nepřežil. Jeho příběh letos připomíná také nová zpráva o Barboře Orlové, která ho smrtelně zranila.
Příběh odvahy, na který Žďár nezapomíná. Student Petr Vejvoda zemřel před 12 lety

Příběh odvahy, na který Žďár nezapomíná. Student Petr Vejvoda zemřel před 12 lety

Zdroj: Žďárský průvodce
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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