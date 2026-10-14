Příběh odvahy, na který Žďár nezapomíná. Student Petr Vejvoda zemřel před 12 lety

Žena opustila zabezpečovací detenci a nyní je v ústavním ochranném psychiatrickém léčení v Opavě.
O rozhodnutí Městského soudu v Brně se otec zemřelého studenta Kamil Vejvoda dozvěděl pouhý den před výročím tragédie, a to od novináře. Jak dnes uvedl server iDNES.cz, rodinu podle jeho slov nikdo oficiálně neinformoval.
„Dozvěděl jsem se o tom tak, že mi kvůli tomu ráno kolem deváté volal novinář z Deníku. To od něj jsem se dozvěděl, že ji de facto pustili. Nikdo jiný nám vědět nedal, nikdo nás o tom oficiálně neinformoval,“ řekl Kamil Vejvoda serveru iDNES.cz.
S nožem se vmísila mezi studenty
Tragická událost se stala 14. října 2014 na Střední škole obchodu a služeb ve Žďáru nad Sázavou. Petr Vejvoda tehdy studoval třetí ročník oboru kuchař. Do budovy školy vnikla šestadvacetiletá Barbora Orlová, která se u vstupu do šaten vmísila mezi studenty.
V šatně následně zaútočila replikou vojenského nože na jednu ze studentek. Když jí Petr Vejvoda přispěchal na pomoc, útočnice napadla i jeho a bodla ho do hrudníku.
Orlová pak obrátila svou pozornost zpět k napadené dívce. Pronásledovala ji a stříkala kolem sebe pepřovým sprejem. Studentce se podařilo utéct, útočnice však následně napadla další dívku, kterou bodla do břicha a odtáhla do šaten jako rukojmí.
Vyjednavač se nabídl jako rukojmí
Ke škole se mezitím sjížděli záchranáři a policisté. Policejní vyjednavač Petr Gruber se s útočnicí dohodl, že se sám vymění za drženou studentku, aby ji mohli zdravotníci ošetřit. Orlová s výměnou souhlasila, následně však nožem poranila i Grubera v obličeji.
Útočnici nakonec zneškodnila jednotka střežící bezpečnost Jaderné elektrárny Dukovany. Použila taser, kterým ženu omráčila.
Kdo byl Petr Vejvoda?
Petr Vejvoda se narodil 20. května 1998 v Nížkově, kde také chodil do základní školy. V osmi letech se s rodinou přestěhoval do Žďáru nad Sázavou. Na tamní střední škole se vyučil kuchařem.
Ve volném čase se věnoval fotbalu, parkouru a dobrovolným hasičům.
Orlová trpěla paranoidní schizofrenií
Barbora Orlová za svůj čin nestanula před soudem, protože podle odborného posudku nebyla v době útoku příčetná. Trpěla paranoidní schizofrenií. Později uvedla, že ji mrzí, co udělala, a že původně neměla v úmyslu někoho připravit o život. Přiznala také, že na čas přestala užívat léky, po kterých se cítila unavená.
Závažné psychické problémy měla již v minulosti. Několik měsíců před útokem ve Žďáru nad Sázavou byla propuštěna z ústavní péče, kam ji umístil soud poté, co v roce 2012 zaútočila na žáky v Havířově.
Jejím případem se Městský soud v Brně zabýval také v září 2023. Tehdy rozhodl, že žena zůstane v zabezpečovací detenci. Podle tehdejších informací Deníku soud uvedl, že Orlová nadále trpí paranoidní schizofrenií a její náprava je nejistá.
Nyní soud rozhodl o změně dosavadního režimu. Orlová zabezpečovací detenci opustila a přešla do ústavního ochranného psychiatrického léčení v Opavě. O této změně se rodina Petra Vejvody dozvěděla až z médií.
Na Petra nezapomínají
Pohřeb mladého studenta se konal šest dní po tragédii. Na památku Petra Vejvody vznikla také Dubová alej Petra Vejvody u Veselského rybníka poblíž Nového Veselí. Stromy tam 17. října 2014 vysadili mimo jiné tehdejší prezident Miloš Zeman, krajští hejtmani a majitel pozemku Constantin Kinský.
„Žádná pamětní deska ani alej nemůže nahradit život Petra Vejvody. Každý návštěvník aleje si teď ale uvědomí, že existují lidé, kteří jsou ochotni za jiného položit život. Skláním se před jeho hrdinstvím,“ řekl tehdejší hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.
Na začátku prosince 2014 převzali Petrovi rodiče Cenu Michala Velíška, kterou jejich syn získal in memoriam. V dubnu 2015 pak obdrželi ocenění za nejlepší záchranářský čin, o něž se Petr Vejvoda podělil s policejním vyjednavačem Petrem Gruberem.
Petrův čin ocenil také tehdejší prezident Miloš Zeman. Dne 28. října 2015 předal jeho otci medaili Za hrdinství. Slavnostní okamžik ve Vladislavském sále Pražského hradu doprovodil potlesk přítomných ve stoje.
Petrův Facebook žije dál
Vzpomínky na Petra Vejvodu zůstávají živé i mezi jeho přáteli a spolužáky. Na jeho facebookovém profilu, který je vedený jako zvěčněný účet, lidé zde zanechávají vzkazy a připomínají si mladíka, který se v osudný den rozhodl pomoci druhému mladému člověku. „Hrdino, další rok bez tebe. Jak se tam máš, co děláš ty celé dny? Kdyby si dokázal odpovědět jedním slovem, byla bych za to šťastná. Myslím na tebe," zavzpomínala třeba Klára Šupolíková. „Dnes 8 let co jsi nás opustil… Šílené, jak ten čas letí. Zachránil jsi život," napsal před čtyřmi lety na Petrův profil Marek Nejedlý.
Na smutný příběh Petra Vejvody dnes zavzpomínal i novinář a moderátor Michal Janotka. Vrací se do roku 2014, kdy neštěstí jako novinář sledoval i profesně.