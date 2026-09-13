Příběh, který děsil celé Česko, je zpátky v televizi. Skutečný kriminální případ fascinuje i po 60 letech a dodnes budí pochybnostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Příběh, který děsil celé Česko, je zpátky v televizi. Skutečný kriminální případ fascinuje i po 60 letech a dodnes budí pochybnosti
Některé seriály dostanou několik sérií, jiné zmizí dřív, než stačí pořádně rozjet svůj příběh. Netflix už v...
Ztraceni se na začátku tisíciletí proměnili v televizní fenomén, o jehož záhadách diskutovaly miliony...
České televizní seriály kdysi dokázaly přikovat k obrazovkám celé rodiny. Pamatujete si ještě, kdo sedával...
Penélope Cruz a Javier Bardem se v novém psychologickém dramatu Floriana Zellera potkávají jako manželé,...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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