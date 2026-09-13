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Příběh, který děsil celé Česko, je zpátky v televizi. Skutečný kriminální případ fascinuje i po 60 letech a dodnes budí pochybnosti

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Některé kriminální příběhy zmizí z paměti během pár týdnů, jiné přežijí celé generace. Tragédie rodiny Jelínkových z Vonoklas patří jednoznačně do druhé skupiny. Oceňovaná šestidílná série Studna se nyní dostala z placené platformy také do klasického televizního vysílání a hned první večer ukázal, ž
Příběh, který děsil celé Česko, je zpátky v televizi. Skutečný kriminální případ fascinuje i po 60 letech a dodnes budí pochybnosti

Příběh, který děsil celé Česko, je zpátky v televizi. Skutečný kriminální případ fascinuje i po 60 letech a dodnes budí pochybnosti

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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