Příběh čtenáře: Proč nevinné venčení psa za vsí může skončit tragédií a co v takové chvíli říká zákon

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Příběh čtenáře: Proč nevinné venčení psa za vsí může skončit tragédií a co v takové chvíli říká zákonPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Vyrazit na podvečerní procházku za vesnici, odepnout psa z vodítka na polní cestě a nechat ho volně proběhnout v přilehlém remízku. Pro statisíce majitelů…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tisíce lidí v Centrálním parku slavily konec prázdnin na 24. Koncertu pro park
Centrální park v Praze 13 se v neděli 30. srpna proměnil v jeden velký letní festival. Čtyřiadvacátý ročník...
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Houbařská sezóna v českých a moravských regionech vrcholí a tisíce lidí každé ráno vyrážejí do lesů s...
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Praha stihla opravit klíčové ulice a mosty před začátkem školního roku
- Krvavý incident v Jablonci: Hlídač přistihl mladistvou při krádeži, ta ho měla pobodat
- V Hradci bouraly dvě řidičky, dohromady nadýchaly skoro šest promile
- Se čtyřmi promile sedl v Litovli za volant. Padesátiletý muž měl navíc zákaz řízení
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Tisíce lidí v Centrálním parku slavily konec prázdnin na 24. Koncertu pro park
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