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Příběh čtenáře: Proč nevinné venčení psa za vsí může skončit tragédií a co v takové chvíli říká zákon

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Vyrazit na podvečerní procházku za vesnici, odepnout psa z vodítka na polní cestě a nechat ho volně proběhnout v přilehlém remízku. Pro statisíce majitelů…
pes-ridgeback

pes-ridgeback

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

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