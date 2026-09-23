Příběh Bětušky zasáhl Česko. Její rodiče se rozhodli pomoci dětem na konci cesty

Příběh malé Bětušky vedl k podpoře Spolku Berlička, FOTO: Distr. Donio/Adison Příběh malé Bětušky vedl k podpoře Spolku Berlička, FOTO: Distr. Donio/Adison Příběh malé Bětušky vedl k podpoře Spolku Berlička, FOTO: Distr. Donio/Adison Příběh malé Bětušky vedl k podpoře Spolku Berlička, FOTO: Distr. Donio/Adison
Manželé Pěchovi ze Zlínska prožívali běžné období očekávání a těšili se na narození vytouženého potomka. Dcera ale přišla na svět s velmi těžkým postižením a její život nakonec trval pouhých sedmapadesát hodin. Bolestná ztráta milované Bětušky teď pomáhá dalším rodinám v podobně složité životní situaci. Založená sbírka totiž hradí tolik potřebnou dětskou paliativní péči. Zpráva od ošetřujících lékařů
Běžné plány do budoucnosti narušila tvrdá slova odborníků v průběhu těhotenství. Lékaři manželům oznámili vážnou diagnózu s tím, že dítě s velkou pravděpodobností zemře v prvním roce života. Následovalo doporučení k celkovému ukončení
těhotenství. Rodiče se rozhodli dát dceři šanci a přivést ji na svět. Bětuška se narodila 29. července a manželé věděli o velmi omezeném společném čase. Nikdo z rodiny netušil, jak rychlé rozloučení je nakonec čeká. Holčička vydechla naposledy 1. srpna v teplém náručí své maminky a tatínka. Cesta sanitkou domů
Rodiče si nesmírně přáli prožít poslední společné okamžiky v klidu vlastního domova a vyhnout se neosobnímu nemocničnímu pokoji. Celý převoz vyžadoval speciální přístup a rychlou organizaci. „Bětuška byla možná prvním pasažérem sanitky, která houkala, když vezla pacienta z nemocnice,“ zavzpomínal tatínek Petr Pěcha v prohlášení pro portál Donio.cz. Sanitka tehdy spěchala záměrně, aby holčička stihla odejít v domácím prostředí. Manželé se na tuto těžkou situaci emočně připravovali několik měsíců. Zásadní roli v těchto chvílích sehrál profesionální paliativní tým.
Podpora specializovaného spolku
Bez pomoci odborníků by rodiče nedokázali zajistit dceři takto klidný a důstojný odchod. Petr Pěcha se na základě této zkušenosti rozhodl sdílet svůj příběh s veřejností a založil dobročinnou sbírku. Vybrané prostředky putují na účet Spolku Berlička pod vedením Romana Kalianka. Organizace dlouhodobě podporuje rodiny v nejtěžších životních chvílích. Sám zakladatel prošel podobnou zkušeností se závažným onemocněním vlastního dítěte a následnou ztrátou. „Právě z této osobní zkušenosti a z přání pomáhat dalším dětem a rodinám Berlička vznikla,“ vysvětlil Roman Kalianko.
Zajištění obětavých dobrovolníků umožňuje dojíždět přímo do rodin s těžce nemocnými dětmi v terminálním stádiu. Terénní pracovníci doplňují klasickou zdravotní péči a poskytují vyčerpaným rodičům tolik potřebnou psychickou oporu. Spolek pomáhá získat drahé vybavení nutné pro domácí ošetřování malých pacientů. Děti tak mohou strávit své poslední dny obklopené láskou a svými nejbližšími. Činnost perinatální a dětské paliativní péče vyžaduje velké finanční náklady a státní systém tyto služby nepokrývá. Vše závisí na příspěvcích od soukromých dárců.
Nutnost solidarity a pomoci
Většina společnosti se tématu dětského umírání pochopitelně raději vyhýbá. Lidé si nechtějí připustit podobnou tragédii ve vlastní rodině. Petr Pěcha vyzývá k solidaritě s těmi, kteří se ocitli v beznadějné situaci. Upozorňuje na lidskou ochotu utrácet za zbytečnosti a požadovat za své investice vždy nějaký zisk.
Podporu dětské paliativní péče ovšem nikdo z nás ve skutečnosti nikdy využívat nechce. „Nezapomínejme pomáhat na místech, která bychom sami potřebovat nechtěli. Prosím, pomozme těm, kteří podobnou podporu potřebují dnes,“ dodal tatínek. Sbírka běží na Donio.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( spolekberlicka, Rozhovor, Adison.cz).