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Příběh Bětušky zasáhl Česko. Její rodiče se rozhodli pomoci dětem na konci cesty

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Příběh malé Bětušky zasáhl celou republiku. Rodiče se po bolestné ztrátě milované dcery rozhodli založit sbírku na podporu dětské paliativní péče u nás.
Příběh malé Bětušky vedl k podpoře Spolku Berlička

Příběh malé Bětušky vedl k podpoře Spolku Berlička

Zdroj: FOTO:Distr. Donio/Adison
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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