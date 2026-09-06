Při vysokém tlaku záleží i na jídelníčku. Kardiolog řekl, po které potravině by sáhl jako první

Fazole, čočka nebo cizrna patří mezi potraviny, které mají podle odborníků v jídelníčku zaměřeném na zdraví srdce velmi dobré místo. Intervenční kardiolog Kevin Kheder by právě luštěniny zařadil mezi své první volby, pokud by měl vybrat jedinou skupinu potravin podporujících zdravý krevní tlak. Důvodem je jejich složení. Obsahují například draslík, hořčík a značné množství vlákniny. Draslík pomáhá organismu vyrovnávat účinky sodíku a podporuje správnou funkci cév, zatímco vláknina je důležitou součástí stravy prospívající celému kardiovaskulárnímu systému. Výhodou luštěnin je navíc jejich dostupnost. Čočku lze přidat do polévky nebo salátu, cizrnu využít na hummus a fazole mohou nahradit část masa v řadě běžných jídel.
Zajímavé výsledky přinesla také rozsáhlá metaanalýza zveřejněná v roce 2026 v odborném časopise BMJ Nutrition, Prevention & Health. Výzkumníci vyhodnotili data z 12 prospektivních studií a zjistili, že vyšší příjem luštěnin byl spojen s nižším rizikem vzniku vysokého krevního tlaku. Při porovnání lidí s nejvyšší a nejnižší konzumací činil rozdíl přibližně 16 procent. Analýza množství pak ukázala postupně klesající riziko s rostoucím příjmem luštěnin a přibližně při 170 gramech denně dosahoval rozdíl kolem 30 procent. Neznamená to ovšem, že taková porce čočky nebo fazolí sama o sobě sníží člověku naměřený tlak o třetinu. Studie sledovala souvislost mezi stravovacími návyky a rizikem vzniku hypertenze, nikoliv okamžitý účinek konkrétního jídla na hodnotu krevního tlaku.
Jedna potravina navíc nedokáže napravit jinak nevhodný jídelníček. Pro krevní tlak je podstatná celková skladba stravy, omezení nadměrného množství soli, dostatek zeleniny a ovoce, celozrnné výrobky a vhodné zdroje bílkovin. Právě na tomto principu stojí také stravovací plán DASH určený k podpoře zdravého krevního tlaku. Luštěniny do něj dobře zapadají a mohou zároveň pomoci omezit některé vysoce zpracované potraviny nebo tučná masa. Opatrnost je ovšem na místě u lidí s některými onemocněními ledvin nebo při užívání určitých léků, protože u nich nemusí být vysoký příjem draslíku vhodný. A pokud už člověk hypertenzi léčí, změna jídelníčku rozhodně nenahrazuje předepsanou léčbu.
Zdroje: prevention.com, nutrition.bmj.com, heart.org, nhlbi.nih.gov