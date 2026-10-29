Při úklidu kredence nevyhazujte staré pohárky s květinovými vzory. Sběratelé za jednu sadu platí stovky korun a zájem rychle roste

5. října 2026 se v kodaňské aukční síni Bruun Rasmussen dražila sada dvanácti nenápadných sklenic. Odhad zněl asi na 8 200 Kč, nakonec se ale cena vyšplhala na víc než dvojnásobek, přibližně na 19 700 Kč, podle záznamu databáze Barnebys, který převzala česká i finská média. Jedna sklenička tak vyšla na víc než 1 600 Kč. Podobné kousky přitom v tisících českých domácností léta stojí za skleněnými dvířky a vytahují se jen na Vánoce. Proto jsme prošli trendové zprávy, katalogy dánských skláren i výsledky českých dražeb. Zjistili jsme, podle čeho poznáte, jestli máte doma obyčejné nádobí, nebo kolekci, o kterou se přetahují kupci.
Dvanáct čirých sklenic, které zaskočily odhadce
Vydražená sada patřila k řadě Berlinois, známé také jako Christian VIII. Šlo o dánskou klasiku s dlouhým rodokmenem, nikoli o módní kousek ze sedmdesátých let. Podle databáze
Hardernet ji sklárna Holmegaard vyráběla mezi lety 1867 a 1942 v sedmnácti až osmnácti formátech, v hladké, broušené i pásově broušené podobě. Vyráběly ji ale i další dánské sklárny, takže konkrétního výrobce nejde vždy spolehlivě určit.
Proč tedy kupci přihazovali? Rozhodla kombinace, kterou běžná domácnost snadno přehlédne: zavedená historická série, dvanáct shodných kusů a stav, který snesl přísné oko dražebníka. Čiré sklo bez jediné zlaté linky tak překonalo vlastní odhad o víc než sto procent.
Podle nás z toho plyne první lekce pro každého, kdo stojí před kredencí s krabicí na odpad. Nenápadnost o ceně nerozhoduje. Kompletnost a dohledatelný původ ano.
Pestré květy, zlaté proužky a sytě červené sklo
Americký magazín
Good Housekeeping v dubnu 2026 otiskl článek s výmluvným nadpisem o tom, že vintage sklo je v trendu. Autorka Shelby Deering vysvětluje, proč lidé sahají právě po něm: vnese do bytu osobitost bez nutnosti kupovat objemný nábytek, vejde se do skříňky a hodí se k servírování i jako dekorace. Domácí bar s originálními sklenkami z šedesátých let navíc vypadá úplně jinak než police plná zboží z obchodního řetězce.
Mezi nejhledanějšími kusy magazín jmenuje koktejlové sklenice z poloviny minulého století. Typické jsou výrazné květinové motivy v duchu tehdejší hippie estetiky, „atomové“ tvary inspirované vesmírným věkem, sovy nebo metalické zdobení. Často se v té souvislosti objevuje jméno amerického designéra Georgese Briarda, u zlatého dekoru pak značka Libbey.
Svou roli hraje i odstín. Červené, oranžové a jadeitově zelené sklo bylo podle Good Housekeeping nákladnější na výrobu nebo se vyrábělo vzácněji, a dnes proto může mít vyšší hodnotu. Ručně malované kusy bývají ceněny pro jedinečnost dekoru. Finský server Verkkouutiset v říjnu podobné závěry potvrdil, jen s varováním: samotná barva hodnotu nezaručí.
Na evropské scéně vévodí Holmegaard a jeho návrhář Per Lütken. Ten podle výrobce Rosendahl v roce 1970 navrhl řadu No. 5 a o rok později následovaly sklenice Skibsglas, které firma řadí k největším obchodním úspěchům své historie. Kdo najde tyto tvary s ostrým kónickým profilem a těžkým dnem, má důvod zpozornět.
Z kredence by proto bez kontroly neměly zmizet:
kompletní sady šesti až dvanácti shodných sklenic, koktejlky se zlacením nebo s květinovým či geometrickým dekorem, sklo v červené, oranžové a jadeitově zelené barvě, ručně foukané kusy a karafy s původní zátkou, předměty s etiketou, signaturou nebo výrobním číslem, československé lisované sklo z rosické sklárny a koncernu Sklo Union. Rosice na Livebidu: kolik platí čeští sběratelé
Domácí trh se sklem žije hlavně v aukčních síních a na online platformách. Ceny tu kolísají víc, než by naznačoval dánský příklad. Dobře to ukazují dvě letošní dražby děl Jiřího Zejmona, výrazné postavy československého lisovaného skla.
Předmět Sklárna Rok vzniku Prodáno Cena Lisovaná váza Rosice / Sklo Union 1969 28. 4. 2026 600 Kč Geometrická trojboká váza Rosice / Sklo Union 1969 27. 7. 2026 400 Kč
Obě realizace najdete v archivu portálu Livebid. Na první pohled jde o skromné částky. Jenže právě tady leží obvyklá hladina pro autorsky určené, ale nijak výjimečné kusy z tuzemska. Stovky korun za zachovalý kousek se jménem autora jsou podle nás férová laťka, se kterou lze u českého skla počítat. Tisíce se otevírají až u žádaných sérií a kompletních souprav.
Poděbradské sklo v domácích dražbách také nechybí, aktuální výsledky s konkrétní částkou se nám ale dohledat nepodařilo. Kdo má doma sklenice s poděbradským původem, udělá nejlépe, když je porovná s archivy dražeb sám.
Pro ocenění a prodej nabízí Česko několik cest. Pražská Galerie Národní 25 provádí bezplatné předběžné posouzení skla a porcelánu podle zaslaných fotografií i při osobní návštěvě, provize z prodeje začíná na pěti procentech. Livebid slouží jako infrastruktura pro online i sálové dražby řady aukčních domů. Aukro dovolí prodávat samostatně, buď formou aukce s vyvolávací cenou od jedné koruny, nebo s pevnou cenou přes tlačítko „Kup teď“, a účtuje provizi 8,5 %. Cennější soupravu doporučujeme nejprve nechat ocenit, běžnější kusy lze zkusit nabídnout online.
Svinovací metr a lampa: jak udělat z kredence domácí archiv
Nejrozumnější postup je brát kredenc jako malou sbírku, kterou nejdřív zinventarizujete a teprve potom prosíváte. Roztřiďte sklenice podle tvaru, značky a podle toho, kolik shodných kusů tvoří jednu skupinu. Osamocená sklenička zaujme málokoho, dvanáct stejných už vypráví příběh.
Stav posuďte za silného bočního světla. Prstem i pohledem projeďte okraj, prohlédněte patku, stopku, kalich a místa spojů. Hledejte vlasové praskliny, otluky, škrábance a setřené zlacení. Finský server Verkkouutiset uvádí právě tyto vady jako faktory, které cenu dokážou srazit hluboko.
Následuje fotodokumentace. Nafoťte celý kus z profilu, pak detail okraje, patky a dna, značku nebo etiketu, dekor a případné poškození. Svinovacím metrem změřte výšku, průměr kalichu a průměr patky, u užitkového skla se hodí i objem. Katalogové určení totiž často stojí právě na milimetrech. Databáze
Glashistorisk Museum eviduje u dánských sklenic rozměry, datace i katalogová čísla a s vašimi údaji je snadno porovnáte.
U řady No. 5 je opatrnost namístě dvojnásob, protože se vyrábí dodnes. Rosendahl ji běžně prodává: panák vyjde zhruba na 420 Kč, long drink na 670 Kč. Karafa se do výroby vrátila na jaře 2018. Starší kousek od nového rozliší až srovnání s katalogovými rozměry, starými referenčními čísly, etiketami a signaturami. Drobné vzduchové bublinky přitom nic nedokazují, výrobce je u ručně foukaného skla označuje za přirozený rys materiálu.
Cenu zjišťujte z prodaných položek. Inzerát ukazuje přání prodávajícího, archiv dražby skutečnou částku, kterou někdo zaplatil. Projděte výsledky na Livebidu, realizované ceny na Barnebys a archivy aukčních domů, ideálně u několika srovnatelných kusů.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková