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Při požáru vejminku se zranila žena. Škoda přesáhla milion

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Dennívýzva
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Včerejší požár ve Starém Městě pod Landštejnem zasáhl strop a střešní konstrukci vejminku. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a zabránili rozšíření ohně na okolní objekty. Zraněnou starší ženu převezli záchranáři do nemocnice.
Při požáru vejminku se zranila žena. Škoda přesáhla milion

Při požáru vejminku se zranila žena. Škoda přesáhla milion

Zdroj: HZS Jihočeského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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