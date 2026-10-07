Při porodu mu mělo upadnout novorozeně, teď dostal lékař v České Lípě podmínku

Při porodu mu mělo upadnout novorozeně, teď dostal lékař v České Lípě podmínkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Při porodu mu mělo upadnout novorozeně, teď dostal lékař v České Lípě podmínkuZdroj: KNL
Článek byl publikován 07.10.2026 09:00
Liberecký tunel na I/35 čeká od 9. do 12. října pravidelná preventivní údržba a kontrola technologických...
Liberečtí hokejisté v Lize mistrů porazili Frölundu v prodloužení 3:2 a mají tak třetí výhru v řadě. O...
Dva centimetry sněhu na střeše budou i v této zimě hraniční hodnotou pro zachování provozu Svijanské arény...
Soukromý investor stáhl žádost o posouzení vlivů na životní prostředí pro obří datové centrum AI, které...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →