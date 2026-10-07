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Při porodu mu mělo upadnout novorozeně, teď dostal lékař v České Lípě podmínku

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Lékař českolipské nemocnice dostal za pád novorozeněte při porodu v roce 2022 u soudu v České Lípě čtyřměsíční podmínku a musí zaplatit odškodné 350 tisíc korun, informoval Český rozhlas. Dítě utrpělo poranění lebky, trvalé následky nemá. Verdikt je nepravomocný. Lékař vinu odmítá a odvolal se.
Při porodu mu mělo upadnout novorozeně, teď dostal lékař v České Lípě podmínku

Při porodu mu mělo upadnout novorozeně, teď dostal lékař v České Lípě podmínku

Zdroj: KNL
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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