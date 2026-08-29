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Při platbě v zahraničí nikdy nevolte české koruny: Jak funguje trik s převodem měny na terminálech a proč vás může stát stovky korun navíc?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stojíte u pokladny v zahraničním supermarketu, na čerpací stanici v Rakousku nebo vybíráte eura z bankomatu v Chorvatsku. Přiložíte českou platební kartu a na…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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