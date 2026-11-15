Při odchodu z práce zbývá zaměstnanci 32 hodin dovolené. Jediný den může změnit výpočet

Pokud zaměstnanec končí s 32 hodinami nevyčerpané dovolené a jeho průměrný hodinový výdělek činí 275 korun, vyjde náhrada na 8 800 korun hrubého. Čtyři osmihodinové směny zde představují jen příklad. Částka vzniká vynásobením konkrétního zůstatku v hodinách konkrétním průměrem, který zaměstnavatel používá pro pracovněprávní účely. Z údaje o měsíční mzdě proto nelze bez dalších podkladů zjistit, kolik za dovolenou na poslední výplatě připadne. Rozhoduje i období, ze kterého průměr pochází.
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Prémie může změnit hodinový výdělek
Při běžném výpočtu zaměstnavatel vychází z hrubé mzdy či platu zúčtovaných k výplatě v předchozím kalendářním čtvrtletí a z doby, kterou zaměstnanec v tomto období odpracoval. Pro člověka odcházejícího v listopadu tak zpravidla připadají v úvahu červenec, srpen a září. Pokud oba zaměstnanci pobírají stejnou základní mzdu, ale jeden z nich měl v tomto období také odměnu, která do výpočtu náleží, mohou mít za stejný počet hodin volna různé náhrady. Svoji roli má i nástup uprostřed čtvrtletí. Rozhodné období nového pracovníka začíná až dnem, kdy do zaměstnání nastoupil.
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U dvaceti odpracovaných dnů nastupuje jiné pravidlo
Zákoník práce pamatuje i na situaci, kdy je skutečně odpracovaná doba příliš krátká. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, používá zaměstnavatel pravděpodobný výdělek. Při dvaceti odpracovaných dnech tedy nemůže bez dalšího vydělit částku z výplatní pásky počtem odpracovaných hodin a takto získané číslo použít jako běžný průměr. Vychází z toho, co si zaměstnanec od počátku období vydělal, nebo co by si zřejmě vydělal. Přihlédnout má zejména k obvyklým složkám jeho mzdy či platu nebo k výdělku lidí, kteří vykonávají stejnou či rovnocennou práci.
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Po odchodu už se nové čtvrtletí nedopočítává
Potřebuje-li zaměstnavatel použít průměrný výdělek až po skončení zaměstnání, zákon odkazuje na výdělek naposledy zjištěný za jeho trvání. Zaměstnanci proto nevznikne nový hodinový průměr jen tím, že peníze za zbylou dovolenou dostane, když už v podniku nepracuje. Odlišná je situace za trvání pracovního poměru. Tam peníze nahrazují mzdu za dobu, kdy zaměstnanec dovolenou skutečně čerpá. Samotný zůstatek běžné dovolené si během zaměstnání nemůže nechat proměnit na peníze tím, že se volna vzdá.
Ani při odchodu se však neproplácí každý druh dovolené. Pro dodatkovou dovolenou stanoví zákon zvláštní pravidlo. Musí se čerpat přednostně a za její nevyčerpanou část náhrada nepřísluší. Při posledním vyúčtování proto záleží jak na správném hodinovém výdělku, tak na tom, jaké volno zaměstnanci ve skutečnosti zbylo.
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