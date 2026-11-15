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Při odchodu z práce zbývá zaměstnanci 32 hodin dovolené. Jediný den může změnit výpočet

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Za nevyčerpanou běžnou dovolenou při skončení pracovního poměru náleží peníze. Dva lidé se stejným počtem zbývajících hodin přesto nemusejí dostat stejnou částku, a to ani při stejné měsíční mzdě. Rozhodující je jejich hodinový průměr. U člověka, který v rozhodném období odpracoval méně než 21 dnů, se navíc postup pro jeho zjištění mění.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: pressfoto / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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