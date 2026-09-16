Při klekání vypadám jako velbloud, směje se Dyk. Doma spí na gauči, manželka mu občas dovolí číst v posteli

Když se herec a zpěvák nechal představit jako soutěžící čtrnáctého ročníku StarDance, nezačal výčtem ambicí. V
oficiálním medailonku na webu České televize místo toho popsal, jak vypadá, když si kleká: „jako když si kleká velbloud.“ Tři slova, která shrnují celý jeho přístup k nadcházejícímu podzimu: vím, co neumím, ale jdu do toho. Přirovnání nemíří na žádnou konkrétní taneční figuru. Je to čistá sebeironie člověka, jehož tělo je zvyklé ovládat mikrofon a jeviště, ne quickstep. A právě ten kontrast mezi pódiovou suverenitou a civilním přiznáním vlastní neohrabanosti dělá z Dykova vstupu do StarDance zajímavější příběh, než by byl pouhý souboj celebrit o skleněný glóbus. Velbloud, dvě žirafy a taneční partnerka z Vídně
Dykovou partnerkou je Catharina Málek, profesionální tanečnice se zkušenostmi z rakouské Dancing Stars a dlouholetou trenérskou praxí.
Při prvním setkání spolu podle Dykových slov vypadali jako „legrační pár“, dvě žirafy sklánějící se v savaně k vodě. Oba jsou výrazně vysocí, což na parketu může vypadat efektně. Ergonomicky to ale bude náročnější pár, protože taneční figury počítají s jinými proporcemi.
Dyk sám říká, že chce ve StarDance „propojovat pohyb vnitřní s vnějším“, formulace, která zní jako umělecký manifest, ale vzápětí ji strhne zpátky na zem tím velbloudem.
Obě roviny u něj fungují současně: skutečný tvůrčí motiv i sebeironické přiznání fyzické rezervy. Do soutěže podle vlastních slov nevstupuje s taktikou ani s cílem útočit na finále. Chce ji brát jako hru, sednout si s partou a nabídnout divákům eleganci a šarm. Vítěz čtrnáctého ročníku bude podle ČT24 znám 12. prosince 2026. Lampička, klapky na oči a partnerský humor
Příběh o čtení v posteli pochází z pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde manželé Dykovi popsali svůj večerní rituál. Tatiana Dyková vysvětlila, že jí nevadí, když jdou spát společně a Vojtěch si ještě čte; nasadí si masku na oči a usne. Problém nastává ve chvíli, kdy už spí a Dyk přijde později, rozsvítí a začne listovat. On na to navázal vtipem, že stránky zatím tiše otáčet neumí. Někdy mu to dovolí, někdy ne. A když je prý moc urputný, skončí i se svou knihou nebo časopisem na gauči až do rána.
Žádná vztahová krize, žádný boj o moc v domácnosti. Jde o klasickou drobnost z rozdílného spánkového rytmu: ranní ptáče versus noční čtenář. Tatiana mluví o konkrétní domácí maličkosti,
Dyk odpovídá se stejnou lehkostí. V jiném rozhovoru spolu vzpomínali na společné spaní pod širákem, což linku partnerského humoru jen potvrzuje. Mezi neplacené vášně Dyk řadí cvičení, fotbal, budování rybníčků, zahradničení a rybaření. A synové mu prý občas na koncertech prodávají merch. Zdroj fotografie: Nextfoto StarDance v rodině: Tatiana tam byla první
Dykova manželka má se StarDance vlastní historii. V roce 2007, v teprve druhém ročníku soutěže, tančila s Petrem Čadkem a skončila na druhém místě. Později sama připomněla, že celou soutěž absolvovala v těhotenství, v době, kdy StarDance ještě neměla dnešní mediální rozměr ani tlak sociálních sítí.
Vojtěch vstupuje do jiného prostředí. Zná formát zevnitř jako divák, manžel bývalé finalistky i jako člověk, který účast roky odkládal. Nastavuje si proto ochranný rámec:
nevymýšlet taktiky, nebrat to primárně jako soutěž. Jestli zopakuje manželčin výsledek? Sám to jako cíl neformuluje. Spíš mluví o tom, že nechce udělat ostudu a chce si udržet hravost.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová