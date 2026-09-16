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Při klekání vypadám jako velbloud, směje se Dyk. Doma spí na gauči, manželka mu občas dovolí číst v posteli

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Dennívýzva
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Vojtěch Dyk vstupuje do StarDance s pokorou člověka, který ví, že jeho téměř dvoumetrové tělo na parketu nepůjde schovat. A doma? Tam řeší hlavně to, kdy smí rozsvítit lampičku.
Při klekání vypadám jako velbloud, směje se Dyk. Doma spí na gauči, manželka mu občas dovolí číst v posteli

Při klekání vypadám jako velbloud, směje se Dyk. Doma spí na gauči, manželka mu občas dovolí číst v posteli

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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