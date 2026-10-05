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Při couvání dejte ruku na horní část volantu. Jednoduchá pomůcka ukáže, kam zamíří zadní část auta

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Dennívýzva
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Couvání dokáže potrápit i řidiče, kteří jinak za volantem nemají problém. Stačí se otočit dozadu, ztratit na okamžik prostorovou orientaci a najednou není jasné, na kterou stranu volant vlastně pootočit. Pomoci může jednoduchá pomůcka s rukou položenou na horní části volantu. U přívěsu však stejný princip neplatí a ruka se naopak přesouvá dolů.
Při couvání dejte ruku na horní část volantu. Jednoduchá pomůcka ukáže, kam zamíří zadní část auta

Při couvání dejte ruku na horní část volantu. Jednoduchá pomůcka ukáže, kam zamíří zadní část auta

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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