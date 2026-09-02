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Přežili havárii tajemného letadla, ale nevědí, kdo jsou. Netflix vrací jeden ze svých nejlepších sci-fi hitů v nové podobě

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Fanoušci seriálu Manifest se dočkali velkého překvapení. Netflix oficiálně potvrdil nový seriál Arrivals: A New Manifest Mystery, který se odehrává ve stejném světě. Tentokrát však všechno začne havárií tajemného letadla. Jeho cestující přežijí, jenže netuší, kdo jsou, odkud přiletěli ani proč se vů
Přežili havárii tajemného letadla, ale nevědí, kdo jsou. Netflix vrací jeden ze svých nejlepších sci-fi hitů v nové podobě

Přežili havárii tajemného letadla, ale nevědí, kdo jsou. Netflix vrací jeden ze svých nejlepších sci-fi hitů v nové podobě

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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