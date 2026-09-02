Přežili havárii tajemného letadla, ale nevědí, kdo jsou. Netflix vrací jeden ze svých nejlepších sci-fi hitů v nové podobě

Netflix si pro oznámení nemohl vybrat symboličtější okamžik. Novinku zveřejnil 28. srpna v 8:28 ráno pacifického času – tedy 8/28 v 8:28. Číslo 828 samozřejmě dobře znají fanoušci původního seriálu Manifest, jehož příběh se točil kolem záhadného letu Montego Air 828.
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Mysteriózní
sci-fi thriller Manifest, který se stal postupně jedním z největších hitů Netflixu, vysílala nejdřív stanice NBC v letech 2018 až 2021, díky čemuž si seriál stihl vybudovat slušnou základnu věrných fanoušků. Následně se přesunul na Netflix, kde nyní najdeme všechny čtyři řady. Seriál vyprávěl o letadle, které jednoho dne i s pasažéry záhadně zmizelo. Přestože jeho trosky nebyly nikdy nalezeny, postupně se příbuzní pasažérů a posádky začali smiřovat s myšlenkou, že už své blízké nikdy nespatří. Po pěti letech se však letadlo z ničeho nic objevilo a přistálo. Pasažéři a posádka, pro které neuplynul ani jeden den, se sice snažili vrátit ke svým běžným životům, ale začaly jim to znemožňovat náhlé vize budoucnosti. Foto: Netflix © 2022 Arrivals: A New Manifest Mystery
Novinka ze světa Manifestu ponese název Arrivals: A New Manifest Mystery a tentokrát se záhada přesune do Denveru. Tajemné letadlo zde nouzově přistane a jeho pasažéři vystoupí ven bez vzpomínek na vlastní identitu. Nevědí, kdo jsou, odkud pocházejí ani proč se ocitli právě zde. Pomoci se jim pokusí mladý sociální pracovník a začínající agent amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti. Brzy ale zjistí, že nejde pouze o případ několika lidí se ztrátou paměti. Ve hře má být
podle Netflixu katastrofa schopná ohrozit celé lidstvo – a samotní cestující jsou součástí hádanky, kterou se snaží vyřešit. Foto: Netflix © 2022 Nové postavy, ale známý svět
Netflix zatím počítá s novými postavami a novým příběhem, takže nepůjde jednoduše o pátou řadu Manifestu. Pro fanoušky je ale důležité, že projekt zůstává v rukou lidí, kteří původní seriál dobře znají. Vrací se jeho tvůrce Jeff Rake a společně s ním Margaret Easley a Laura Putney, které na Manifestu působily jako producentky. Tentokrát budou zároveň spolutvůrkyněmi a showrunnerkami.
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Rake chce podle svých slov vytvořit příběh, který bude fungovat jak pro dlouholeté fanoušky Manifestu, tak pro diváky, kteří původní seriál nikdy neviděli. Zatím ovšem není potvrzené, zda se v Arrivals objeví také některé známé postavy v čele s Benem Stonem v podání Joshe Dallase nebo Michaelou, kterou hrála Melissa Roxburgh. Netflix zatím oznámil především nový ansámbl postav.
Foto: Netflix © 2022
Není vlastně ale překvapivé, že se Netflix k tomuto světu vrací. Manifest se po zrušení na NBC stal na streamovací platformě nečekaným fenoménem. Podle
Netflixu nasbíraly všechny čtyři řady od začátku roku 2023 přes 130 milionů zhlédnutí. Čtvrtá řada strávila devět týdnů v globální TOP 10 anglicky mluvených seriálů a dostala se na první místo ve více než 90 zemích.
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O novém projektu se přitom spekulovalo už dříve. Web
What's on Netflix uvádí, že o projektu věděl Netflix už koncem roku 2025. Teď je ale Arrivals poprvé oficiálně potvrzené. Datum premiéry ani kompletní obsazení zatím Netflix neoznámil.
Jedno je však z prvního popisu jasné. I když let 828 v roce 2022 skončil čtvrtou řadou, podivná letadla zřejmě svět Manifestu ještě neopouštějí.
Foto: Netflix © 2022 Foto: Netflix © 2022 Zdroje: Netflix, What's on Netflix