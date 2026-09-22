Přestavba hradeckého nádraží zavře na podzim tři tratě, autobusy nemusí vždy stihnout přípoje

Přestavba hradeckého nádraží zavře na podzim tři tratě, autobusy nemusí vždy stihnout přípojePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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České dráhy (ČD) zachovají přímé vlakové spojení mezi Prahou a Opavou ve stávajícím rozsahu až do konce...
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