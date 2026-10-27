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Přestavba hradeckého nádraží přinese v listopadu noční výluky na třech tratích

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Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové za deset miliard korun si v listopadu vyžádá noční výluky hned na třech tratích. České dráhy (ČD) v…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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