Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové: výluky na čtyřech tratích, autobusy nepokryjí všechny přípoje

Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové: výluky na čtyřech tratích, autobusy nepokryjí všechny přípojePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hradec-Kralove-69d61ad936079-2048×891
Silnice I/10 mezi křižovatkou se silnicí I/35 a Železným Brodem u Turnova se ve středu ve 03:40 otevřela...
Ústavní soud odmítl ústavní stížnost společnosti Marservis, a potvrdil tak rozhodnutí nižších soudů, podle...
Vejprtský lesní hřbitov na Chomutovsku přibyl na seznam kulturních památek Ústeckého kraje. Jde o jeden z...
Smyslný a lynchovský. Takový je nový film Jane Schoenbrun s názvem Sex a smrt v kempu Miasma, který...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Ostatní koupaliště zavírají, Flošna jede dál. Zkracuje ale otvírací dobu
- Bylo to jako Kobra 11 v Lukách, popsal hostinský, který sledoval policejní zásah
- FOTO: Milovníci burčáku obsadili Svoboďák. K popíjení jim hrají hudebníci
- Radnice couvá. Na dvou místech v Olomouci bude parkování mimo špičku dál zdarma