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Přestaňte žampiony utápět v oleji. Na pánev dejte nejdřív dvě lžíce vody

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Žampiony nemusí nasáknout olejem. Zkuste je nejdřív připravit s trochou vody a tuk přidat až po jejím odpaření. Postup pro běžnou pánev.
Opečené plátky žampionů s bylinkami v kovové pánvi.

Opečené plátky žampionů s bylinkami v kovové pánvi.

Zdroj: Foto: Roger469 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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