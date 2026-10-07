Přestaňte klikat do Google Maps. Umí triky, které vám ušetří nervy za volantem. Většina řidičů je roky přehlíží

Nejde o žádné tajné funkce ani novinky roku 2025. Jde o nástroje, které v Google Maps existují roky, ale jsou schované v méně nápadných částech aplikace: ve Vrstvách, v kartě Vy, v offline mapách nebo v profilovém menu. Běžný řidič otevře aplikaci, zadá cíl a jede. Pokaždé znovu. Pokaždé stejné klepání, stejné hledání, stejný stres, když se na trase objeví kolona. Přitom stačí pár klepnutí před odjezdem a část nervů za volantem může odpadnout. V redakci Mobify jsme se na tyto funkce zaměřili a zjistili, že i mezi zkušenými uživateli smartphonů je překvapivě málo těch, kteří je aktivně využívají. Funkce jsou totiž rozptýlené v různých částech rozhraní a Google je nijak výrazně nepropaguje. Právě proto je řidiči roky míjejí.
Vrstva Provoz: tři sekundy, které mohou změnit celou cestu
Nejužitečnější „trik“ v Google Maps nemusí mít nic společného se samotnou navigací. Funguje ještě předtím, než zadáte cíl. Otevřete aplikaci, vpravo nahoře klepněte na ikonu
Vrstvy a zvolte Provoz. Mapa se okamžitě zabarví: zelená znamená plynulý provoz, oranžová zpomalení a červená výrazné zdržení.
Většina řidičů kontroluje dopravní situaci až po zadání trasy, kdy jim aplikace nabídne různé možnosti. Jenže dopravní situaci si můžete zkontrolovat ještě před odjezdem. Vidíte kolonu na obvyklé trase do práce? Můžete odjet o deset minut později nebo zvolit jinou cestu dřív, než vůbec vyrazíte. Google sám upozorňuje, že dopravní informace
nejsou dostupné všude.
Pro ty, kdo jezdí pravidelně stejnou trasu, existuje ještě rychlejší cesta. V kartě
Vy najdete Uložené trasy, kde Google zobrazuje odhadovaný čas příjezdu, aktuální provoz a hlášení o nehodách, a to bez nutnosti pokaždé znovu zadávat cíl. Offline mapy: záchrana tam, kde signál končí
Stačí odbočit z dálnice na okresní silnici v Brdech nebo v Jeseníkách a datový signál může zmizet. Navigace přestane dostávat aktuální data a některé informace se nenačtou. Přitom Google Maps umí fungovat i bez internetu, jen je potřeba si mapu předem stáhnout.
Postup je jednoduchý: klepněte na profilovou fotku, zvolte
Offline mapy a vyberte oblast, kterou chcete uložit. Mapu můžete uložit přímo do zařízení, případně na SD kartu, pokud ji telefon podporuje.
Důležité omezení: offline režim zvládne navigaci autem, pokud se celá trasa nachází v rámci stažené oblasti. Nezobrazí ale živé informace o provozu ani nenabídne alternativní trasy podle aktuální situace. Offline nejsou k dispozici ani pokyny pro pěší, cyklisty nebo veřejnou dopravu.
Stažené mapy navíc nejsou trvalé. Google je může aktualizovat a upozorňuje také na jejich omezenou platnost; pokud mapu pravidelně neaktualizujete, může po určité době vypršet.
Uložená místa a Plus Code: konec opakovaného hledání
Kolikrát jste do vyhledávacího pole zadali adresu svého zubaře? Kolikrát jste hledali ten obchod, kde jste byli minulý měsíc? Google Maps má systém
seznamů, který tohle řeší. V kartě Vy klepnete na Uložit a vytvoříte si vlastní seznamy: oblíbené restaurace, servisní místa, výletní cíle nebo třeba místa, která chcete navštívit. Seznamy můžete také sdílet s dalšími lidmi.
A pak je tu sdílení přesné polohy. Místo screenshotů mapy nebo krkolomného popisu „je to za tím druhým kruháčem vlevo“ stačí dlouze podržet prst na mapě, vytvořit špendlík a poslat odkaz přes SMS, e-mail nebo messenger. Příjemce pak může místo otevřít přímo v Mapách. Sdílení polohy v reálném čase lze nastavit na omezenou dobu, případně ho nechat aktivní, dokud ho sami nevypnete.
Pro místa bez klasické adresy, například parkoviště u lesa nebo místo setkání na festivalu, existuje
Plus Code. Je to krátký alfanumerický kód, který lze použít k označení konkrétního místa na mapě. Zkopírujete ho, pošlete a druhý člověk ho může zadat do vyhledávání. Žádné složité domlouvání polohy. Inkognito režim: užitečný, ale ne pro navigaci
Zapnete ho přes profilovou fotku jedním klepnutím. Google Maps v inkognitu neukládá vaše vyhledávání do účtu, neaktualizuje časovou osu a nepoužívá aktivitu k personalizaci Map. Zní to lákavě, jenže má háček.
V inkognitu přestanou fungovat
offline mapy i uložená místa. Nedostupné jsou také například uložené trasy, historie vyhledávání, oznámení nebo některé další personalizované funkce.
Podle nás je inkognito spíš bonus pro soukromí v situacích, kdy nechcete, aby se konkrétní vyhledávání propsalo do vašeho účtu. Jako režim na každodenní dojíždění proto nemusí být praktický. A pozor: Google výslovně uvádí, že inkognito
neovlivňuje to, jak s daty nakládá váš poskytovatel internetu, jiné aplikace nebo další služby Googlu. Jak si Google Maps stojí vedle konkurence
Waze staví na komunitě řidičů, kteří aktivně hlásí nehody, nebezpečí a další události na silnici. Zároveň je silně závislý na datovém připojení. Waze sám uvádí, že pro plnohodnotné fungování potřebuje aktivní datové připojení; bez něj nelze spolehlivě vyhledávat ani navigovat.
Sygic se naopak profiluje jako navigace s offline mapami. Po jejich stažení lze vyhledávání, plánování trasy i samotnou navigaci používat bez internetu. Živé dopravní informace a další online služby ale připojení vyžadují. Základní verze je dostupná zdarma, část pokročilých funkcí je součástí předplatného Premium+.
TomTom GO Navigation rovněž nabízí offline mapy a současně online služby, například informace o provozu. TomTom u aplikace uvádí také pravidelné aktualizace offline map.
Apple Maps má v Česku oficiálně dostupné informace o provozu a také podrobné pokyny pro jízdu. Apple zároveň upozorňuje, že dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle země a regionu.
Google Maps zůstává univerzální volbou: funguje na Androidu i iPhonu a kombinuje offline mapy, seznamy, Plus Codes, sdílení polohy a informace o provozu v jedné aplikaci.
Funkce Google Maps Waze Apple Maps Sygic TomTom GO Offline navigace Ano (stažený výřez) Ne Ano Ano Ano Živý provoz Ano Ano (komunitní) Ano (ČR) Ano (placené) Ano Komunitní hlášení Omezená Ano Ano Omezená Omezená Multiplatformní Android/iOS/web Android/iOS Jen Apple Android/iOS Android/iOS Cena Zdarma Zdarma Zdarma Freemium Placená
Nejcennější funkce Google Maps nejsou ty, které objevíte až při jízdě. Jsou to ty, které použijete pár minut předtím, než vyrazíte. Vrstva Provoz, stažená offline mapa, uložený seznam: tři jednoduché věci, které mohou znamenat výrazně méně zbytečného hledání a stresu na cestách.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík