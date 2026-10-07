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Přestaňte klikat do Google Maps. Umí triky, které vám ušetří nervy za volantem. Většina řidičů je roky přehlíží

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Google Maps patří mezi nejpoužívanější navigace na světě, a přesto většina řidičů denně opakuje kroky, které aplikace umí vyřešit za ně.
Mobil, Google Mapy

Mobil, Google Mapy

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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