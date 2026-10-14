Přes bratrovu mrtvolu. Nástupce Vikingů láká v traileru na středověkou ságu ostřejší než Hra o trůny

„Krev a sekeru“ zcela zjevně slibuje upoutávka na historický seriál Bloodaxe, který tvůrce Vikingů Michael Hirst uvede na službě Prime Video 20. ledna 2027. V norské Hře o trůny se kují pikle ohledně nástupnictví a její hrdinové, dva znepřátelení bratři, se neváhají prosekat hordami těl, aby dosáhli na královský trůn. Seriál, který Hirst napsal ve spolupráci s vlastním synem Horatiem, už od Amazonu dostal zelenou pro druhou sezónu.
Válka o norský trůn se přesouvá na sever, kde se o vládu přihlásí hned několik ambiciózních vikingských válečníků. První ukázka očekávaného seriálu Bloodaxe představuje drsný svět, v němž slábnoucí král Harald Krásnovlasý (Jesper Christensen) hledá svého nástupce, zatímco jeho synové pokojné předání moci neplánují. Největší hrozbou pro Erika Krvavou sekeru (Xavier Molyneux) je nevlastní bratr Haakon Dobrý (Levi Miller), který vyrůstal v křesťanské Anglii pod ochranou krále Æthelstana (Rod Hallett). Zatímco Erik zůstává věrný starým severským bohům, Haakon se vrací s vlastní představou o budoucnosti země. Do mocenské partie navíc vstupují další skandinávští panovníci, jejichž zájmy mohou rozhodnout o osudu celého království.
Výraznou roli má také Erikova manželka Gunnhild (Jessica Madsen), známá jako Matka králů. Není to žádná královská choť pro parádu, která by pouze přihlížela manželovým výbojům. Gunnhild má vlastní politické ambice, pověst ženy s mimořádnou intuicí a údajnými věšteckými schopnostmi – o jejím charakteru dobře vypovídá záběr, v němž s těhotenským bříškem třímá štít. Tvůrci dokonce Erika a Gunnhild přirovnávají ke „středověkým Bonnie a Clyde“. Jejich vztah tak nebude jen romantickým ředěním krvavých nástupnických tahanic, ale jednou z hnacích sil celého příběhu. Vedle Molyneuxe a Madsen se objeví také Karlis Arnolds Avots jako Egil Skallagrímsson, nevyzpytatelný básník a válečník, který má s Erikem vlastní nevyřízené účty, či Rune Temte v roli dánského krále Gorma.
Za seriálem stojí Michael Hirst, jenž naposledy pro Canal+ napsal westernový seriál Billy the Kid. Autor všech 89 epizod původních Vikingů, vycházejících od roku 2013, tentokrát spojil síly se svým synem Horatiem Hirstem. Oba společně píší scénáře, zastávají funkce showrunnerů a podílejí se na produkci. Pro Horatia jde o první profesionální scenáristickou práci v televizi, přestože vikingské prostředí zná odmala. Michael Hirst nicméně přiznal, že se mu do dalšího seriálu ze stejného světa zpočátku příliš nechtělo. „Nenechte se mýlit, miloval jsem každou chvíli. Byla to obrovská zkušenost. Ale málem mě zabila,“ vzpomínal v rozhovoru pro Entertainment Weekly na vyčerpávající televizní šichtu z minulé dekády. Nakonec ho přesvědčila možnost pracovat se synem a znovu se opřít o část zkušeného štábu, který pomáhal utvářet i původní seriál. Natáčení opět probíhalo v Irsku.
Bloodaxe tak představuje další výpravu do severských dějin po skončení původních Vikingů a navazuje na širší televizní svět, který v roce 2022 rozšířili Vikingové: Valhalla. Nejde ovšem o přímé pokračování příběhu Ragnara Lothbroka a jeho potomků, nýbrž o samostatnou kapitolu zasazenou přibližně sto let po událostech původního seriálu a zhruba sedm desetiletí před Valhallou.
Základ příběhu přitom vychází ze skutečných postav norských dějin, byť jejich životy známe především z pozdějších středověkých ság, které mísí historickou paměť s legendami. Harald Krásnovlasý je tradičně považován za sjednotitele Norska, zatímco Erik Krvavá sekera a Haakon Dobrý skutečně patří k postavám spojeným s bojem o norský trůn. Přesná chronologie jejich života i řada detailů o rodinných vztazích však zůstávají nejisté. Seriál má proto prostor pro dramatické domýšlení intrik, rivality i náboženského střetu mezi starou severskou vírou a nastupujícím křesťanstvím.
Na rozdíl od mnoha podobných projektů, které čekají na výsledky první řady, už Bloodaxe dostal od Amazonu zelenou i pro pokračování. Druhá sezóna se začala natáčet v Irsku ještě před premiérou té první. Podle Hirstových navíc příběh Erika a Gunnhild vyhlíží mnohem širší obzor než samotný boj o nástupnictví: jejich cesta povede také na Orkneje, do Yorku a Irska. Norský trůn tak může být teprve začátkem mnohem rozsáhlejší ságy, a byť se tento středověk jeví mnohem uhlazenější než surová špína z Vlkodlaka Roberta Eggerse, jako další variace na Hru o trůny od tvůrce jednoho z nejoblíbenějších seriálů minulé dekády je i trailer překypující pěknými tvářemi dostatečným příslibem.
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Zdroje: Screen Realm, Amazon Prime Video