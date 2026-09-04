Přes 300 tisícům Čechů letos skončí platnost řidičáku. Mnozí už kvůli výměně nemusí vůbec na úřad

Stovky tisíc českých řidičů čeká do konce roku výměna řidičského průkazu. Dobrou zprávou je, že kvůli končící platnosti už není nutné stát ve frontě na úřadě. Žádost lze vyřídit přes internet a nový doklad si nechat poslat dokonce do výdejního boxu. Jeden háček tu však je: na konec platnosti řidičáku stát automaticky každého neupozorní.
Řidičský průkaz patří mezi doklady, jejichž datum platnosti člověk snadno přestane sledovat. Občanský průkaz používáme při vyřizování nejrůznějších záležitostí, zatímco řidičák může celé měsíce zůstat v peněžence nebo doma.
Právě rok 2026 je přitom z hlediska výměn mimořádně silný. Na jeho začátku Ministerstvo dopravy evidovalo 557 566 řidičských průkazů, kterým měla v průběhu roku skončit platnost. Ještě na začátku července zbývalo přes 327 tisíc dokladů s koncem platnosti do konce roku.
Největší počet zbývajících výměn tehdy připadal na Středočeský kraj, kde šlo o 47 286 průkazů. Následovala Praha s 36 221 a Jihomoravský kraj s 36 090 doklady. Nejvíce se výměna týká lidí ve věku 61 let a více.
Pro řidiče je proto začátek podzimu vhodnou chvílí, kdy vytáhnout průkaz a podívat se na datum uvedené na jeho přední straně.
Žádost lze podat z domova
Výměna už přitom nemusí znamenat návštěvu úřadu.
Pokud platnost současného řidičského průkazu končí za méně než 90 dní nebo už skončila, lze o nový požádat elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy. Elektronickou žádost lze využít také například při ztrátě, odcizení či změně osobních údajů.
Systém využívá údaje, které už stát má k dispozici, takže není nutné obíhat úřady s papírovou fotografií.
Výrazně se zjednodušilo také převzetí hotového dokladu. Řidič si jej může vyzvednout na zvoleném úřadu obce s rozšířenou působností, ale dostupná je také možnost doručení do výdejního boxu nebo výdejního místa.
Podle údajů Ministerstva dopravy si za roční období do začátku letošního července elektronickou cestu zvolilo bezmála 180 tisíc řidičů. Přibližně 43 procent z nich využilo doručení do výdejního boxu nebo na výdejní místo.
Z výměny dokladu, kvůli které bylo dříve nutné přizpůsobovat program úředním hodinám, se tak v mnoha případech stala záležitost vyříditelná z počítače nebo telefonu.
Stát vás ale nemusí automaticky varovat
Právě zde se skrývá jedna poměrně důležitá drobnost.
Někteří řidiči předpokládají, že pokud se blíží konec platnosti jejich dokladu, stát jim automaticky pošle SMS nebo e-mail. Tak to ale obecně nefunguje.
Portál občana výslovně uvádí, že upozornění na konec platnosti řidičského průkazu nejsou automatická. Uživatel si musí v nastavení aktivovat zasílání notifikací na telefon nebo e-mail. Po přihlášení do Portálu občana se informace o blížícím se konci platnosti rovněž zobrazí.
Kdo Portál občana nepoužívá nebo notifikace nemá nastavené, neměl by tedy spoléhat na to, že jej někdo včas upozorní.
Nejjednodušší kontrolou zůstává samotný průkaz.
O nový můžete požádat už 90 dní předem
Není přitom nutné čekat až na poslední týden.
Elektronickou žádost lze při běžném konci platnosti podat v okamžiku, kdy do jejího vypršení zbývá méně než 90 dní.
To je praktické zejména pro lidi, kteří vědí, že je čeká cesta do zahraničí, delší pobyt mimo domov nebo období, kdy nebudou mít na vyřizování dokladů čas.
Řidiči by také neměli zaměňovat dvě odlišné věci – řidičské oprávnění a samotný řidičský průkaz. Datum na kartičce je důležité právě pro platnost dokladu a není dobré jej ignorovat jen proto, že člověk samozřejmě nepřestal umět řídit.
Ministerstvo dopravy ostatně během letošního roku opakovaně vyzývá motoristy, aby si platnost zkontrolovali s předstihem. Už v dubnu upozorňovalo, že největší nápor výměn přijde právě během letních a podzimních měsíců.
Fotku většinou řešit nemusíte
Elektronické vyřízení má ještě jednu výhodu, na kterou jsou lidé zvyklí spíše u novějších digitálních služeb státu.
Při podání prostřednictvím Portálu dopravy se údaje předvyplňují z registrů. Ministerstvo dopravy celý proces popisuje jako cestu, která využívá propojení státních registrů a omezuje papírování na minimum.
Řidič tedy nemusí automaticky shánět fotografa a následně fotografii fyzicky nosit na přepážku.
Pokud si člověk není jistý, kdy mu průkaz končí, kontrola zabere několik sekund. A vzhledem k počtu dokladů, jejichž platnost letos vyprší, se rozhodně netýká jen malé skupiny motoristů.
Ještě v létě šlo o stovky tisíc lidí. Podzim tak bude pro úřady i řidiče jedním z nejsilnějších období výměn.
Rozdíl oproti minulosti je především v tom, že řada z nich už úřad vůbec navštívit nemusí.
Zdroje: Ministerstvo dopravy, Portál veřejné správy, Portál občana