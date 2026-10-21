Přes 300 rukojmích, desítky mrtvých a lidé, kteří beze stopy zmizeli. Netflix natočil mrazivý thriller podle skutečné tragédie

Sedm let výzkumu a náročné natáčení
Kolumbijský thriller Obléhání vznikal na základě více než sedmi let výzkumu, během něhož tvůrci prostudovali historické dokumenty, svědectví a rozhovory s lidmi, kteří byli s tragédií přímo či nepřímo spojeni. Jejich cílem bylo představit události z různých úhlů pohledu a ukázat nejen samotné obléhání Justičního paláce v Bogotě, během něhož zemřely desítky lidí a mnoho dalších zmizelo, ale také jeho tragické následky. O produkci se postarala kolumbijská společnost Dynamo, která stojí mimo jiné i za ambiciózní adaptací Sto roků samoty (na Kinoboxu dosahuje 74 %).
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Natáčení novinky
inspirované skutečnými událostmi probíhalo především v Bogotě, kde pro potřeby seriálu vznikly rozsáhlé filmové kulisy o rozloze více než 4 000 metrů čtverečních. Jejich součástí byla také třicetimetrová replika průčelí původního Justičního paláce, která pomohla vytvořit co nejvěrnější podobu místa, kde se tragédie v roce 1985 odehrála. Foto: Netflix Partyzánské hnutí M-19 a prezident, který v něm začínal
Za útokem na Justiční palác v Bogotě stálo hnutí M-19, kolumbijské levicové partyzánské hnutí, jehož název odkazoval k 19. dubnu 1970. Právě prezidentské volby konané v tento den její členové považovali za zmanipulované. Na rozdíl od některých jiných povstaleckých skupin se M-19 zaměřovalo především na městské operace, únosy a ozbrojené akce, které ho postupně přivedly do stále otevřenějšího konfliktu s kolumbijským státem.
Po krvavém útoku na Justiční palác a letech vyjednávání však hnutí v roce 1990 složilo zbraně a proměnilo se v legální politickou stranu nesoucí název Demokratická aliance M-19. Jeho někdejší člen Gustavo Petro se o více než tři desetiletí později dostal až do čela země. V roce 2022 vyhrál prezidentské volby a stal se prvním levicovým prezidentem v moderní historii Kolumbie.
Foto: Netflix Thriller o boji a hledání pravdy
Příběh seriálu Obléhání nás přivede do Bogoty. Dne 6. listopadu 1985 ozbrojenci z partyzánského hnutí M-19 obsadí Justiční palác a vezmou více než 300 lidí jako rukojmí. Mezi zadržovanými budou soudci Nejvyššího soudu, zaměstnanci paláce i další civilisté. Následující hodiny se promění v dramatický boj o přežití, zatímco se kolumbijská armáda připravuje na zásah, jehož cílem bude znovu získat kontrolu nad budovou.
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Dvoudenní obléhání skončí tragédií, při níž zemře nejméně 94 lidí a řada dalších zmizí beze stopy. Událost zanechá hluboké rány nejen mezi přeživšími, ale také v rodinách obětí a nezvěstných, které se ani po desítkách let nevzdávají hledání odpovědí. Mnohé z nich jsou totiž přesvědčeny, že armáda a tehdejší vláda zatajily důležité informace o průběhu zásahu a osudu pohřešovaných.
Kdy seriál Obléhání dorazí na Netflix?
V seriálu Obléhání si zahraje Natalia Reyes, kterou můžete znát z filmu Terminátor: Temný osud, a dále Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter, Mariana Gómez, Santiago Alarcón, Nicole Santamaría, Andrés Castañeda a Camilo Amores.
Osmidílný thriller Obléhání vstoupí na Netflix 6. listopadu, tedy přesně 41 let po začátku skutečného útoku na justiční palác. Pokud vás zajímají thrillery inspirované skutečnými událostmi, tuhle novinku si nenechte ujít.
Foto: Netflix Foto: Max Morales / Netflix ©2026 Foto: Max Morales / Netflix ©2026 Foto: Netflix Foto: Netflix
Zdroje: About.Netflix, Variety, Movie Web, Britannica, Kinobox
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