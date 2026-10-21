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Přes 300 rukojmích, desítky mrtvých a lidé, kteří beze stopy zmizeli. Netflix natočil mrazivý thriller podle skutečné tragédie

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Stovky rukojmích, ozbrojené partyzánské hnutí a zásah armády, který skončil tragédií. Thriller Obléhání (Under Siege / Palacio) se vrátí k jedné z nejotřesnějších událostí moderních kolumbijských dějin, při níž v budově Justičního paláce v Bogotě vyhasly desítky životů a řada otázek zůstala stále ne
Přes 300 rukojmích, desítky mrtvých a lidé, kteří beze stopy zmizeli. Netflix natočil mrazivý thriller podle skutečné tragédie

Přes 300 rukojmích, desítky mrtvých a lidé, kteří beze stopy zmizeli. Netflix natočil mrazivý thriller podle skutečné tragédie

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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