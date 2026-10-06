Premiéru filmu John Wick: Kapitola 4 provázela smutná událost a Reeves na svoji žádost ve filmu téměř nemluví

John Wick: Kapitola 4, FOTO: © Murray Close / Lionsgate, distr. TV Nova John Wick: Kapitola 4, FOTO: © Murray Close / Lionsgate, distr. TV Nova John Wick: Kapitola 4, FOTO: © Murray Close / Lionsgate, distr. TV Nova John Wick: Kapitola 4, FOTO: © Murray Close / Lionsgate, distr. TV Nova John Wick: Kapitola 4, FOTO: © Murray Close / Lionsgate, distr. TV Nova John Wick: Kapitola 4, FOTO: © Murray Close / Lionsgate, distr. TV Nova John Wick: Kapitola 4, FOTO: © Murray Close / Lionsgate, distr. TV Nova John Wick: Kapitola 4, FOTO: © Murray Close / Lionsgate, distr. TV Nova
V akčním snímku John Wick: Kapitola 4 z roku 2023 pronese hlavní hrdina za necelé tři hodiny děje pouhých 380 slov. Představitel ústředního zabijáka Keanu Reeves totiž ze scénáře záměrně vymazal zhruba polovinu svých vlastních replik. Téměř třetinu jeho promluv tak ve výsledku tvoří pouze jednoslovné odpovědi. Přátelé se mění v nepřátele
Zabiják John Wick v podání Keanu Reevese hledá způsob, jak definitivně porazit Nejvyšší radu a vybojovat si svobodu. Situaci mu však zkomplikuje zrození nového nepřítele s širokou sítí mezinárodních spojenců. Náročný souboj navíc vede k tomu, že se dřívější přátelé postupně obracejí proti němu.
V nejdelším díle série, který trvá 169 minut, hlavní postava většinou mlčí. Její nejdelší souvislá věta zazní v rozhovoru s postavou Šimazu Kodžiho, kdy Wick prohlásí, že oba už dávno opustili dobrý život. Během celého příběhu pak zabiják zlikviduje 151 lidí, čímž svůj celkový účet za všechny čtyři filmy dorovnal na 438 obětí. Kaskadéři padali ze stovek schodů a kamera létala na lanech
Kameraman Dan Laustsen a režisér Chad Stahelski připravili pro film přestřelku snímanou z ptačí perspektivy. Tvůrci se inspirovali videohrou The Hong Kong Massacre a pro natáčení nechali v německém studiu Babelsberg postavit kulisu bytu o sedmi místnostech. Prostor snímala kamera zavěšená na čtyřech lanech, přičemž celá akce s hořlavými náboji se natočila zdánlivě v jednom nepřerušeném záběru, do kterého filmaři schovali pouze jeden skrytý střih.
Další náročnou zkouškou byla bojová scéna na 222 schodech vedoucích k pařížské bazilice Sacré-Coeur. Koordinátor bojových umění Jeremy Marinas musel vymyslet choreografii pro stovku kaskadérů tak, aby každý jejich pád ze schodů vypadal jinak. Na některé schody produkce umístila skryté vycpávky, které později digitálně vymazala, v jiných místech ale kaskadéři padali na tvrdý povrch a odnesli si řadu modřin. Sám Reeves pak podle režiséra při pohledu na schodiště působil zcela vyčerpaně. Boj proti asijským stereotypům a vyhazovač z Berlína
Do role nevidomého mistra bojových umění Cainea tvůrci obsadili Donnieho Yena, který takovou postavu ztvárnil podruhé ve své kariéře. Původně se měl hrdina jmenovat Shang nebo Chang a nosit oděv s mandarínským límečkem, což ale Yen považoval za asijský stereotyp. S režisérem proto postavu přepsali, změnili jí jméno a oblékli ji do klasického obleku. K úpravám došlo i u postavy padoucha Killy, kterého hrál Scott Adkins. Herec musel nosit oblek simulující nadváhu a během natáčení bojových scén snášel, jak se materiál neustále plnil vodou a těžkl.
Drobnou roli hlídače Klause dostal Sven Marquardt, který v civilním životě pracuje jako známý vyhazovač v berlínském techno klubu Berghain. Jeho věta „Já jsem Klaus“ vznikla původně jen jako zástupný text ve scénáři, když autoři neměli vymyšlený skutečný dialog. Tvůrci si nakonec repliku ve filmu ponechali jako osobní poctu režiséru Jamesi Gunnovi a jeho sérii Strážci Galaxie. Královský vrtulník a premiéra bez starého přítele
Pro natočení scény s východem slunce produkce využila pomoc z nečekaných míst. Jordánský král Abdalláh II. je fanouškem filmové série a filmařům zapůjčil vrtulník, aby se s ním dostali do jinak nepřístupné lokace v poušti.
Během samotného natáčení se Reeves choval velmi starostlivě k celému kaskadérskému týmu. Když měl při zkoušce pocit, že nechtěně zasáhl dubléra, okamžitě se mu začal omlouvat. Svému francouzskému záskoku Vincentu Bouillonovi navíc zhruba rok a půl po dotočení nečekaně poslal zprávu a osobně ho pozval na pařížskou premiéru.
Slavnostního uvedení se bohužel nedožil herec Lance Reddick, pro kterého šlo o poslední dokončenou filmovou roli před jeho náhlým úmrtím v březnu 2023, pouhý týden před premiérou. Reeves a další hvězdy na jeho počest nosili na projekci modré stužky a tvůrci na konec závěrečných titulků přidali věnování s jeho jménem.
Akční film John Wick: Kapitola 4 vysílá stanice Nova Cinema 6. října ve 22:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).