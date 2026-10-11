Prémie 8 milionů korun. Tenistka Bartůňková má po největším úspěchu kariéry vyděláno

Dvacetileté české tenistce stačilo v Pekingu pět zápasů, aby si připsala zdaleka největší jednorázovou odměnu kariéry a zároveň si otevřela dveře do první třicítky světového žebříčku. Částka 340 190 dolarů odpovídá oficiálnímu rozpisu prize money pro semifinalistky turnajů kategorie WTA 1000, tedy druhé nejvyšší úrovně ženského tenisu hned po grandslamu. Kdyby Bartůňková v semifinále přešla přes Mirru Andrejevovou, odměna by vyskočila na 612 340 dolarů. Za celkový titul by si odnesla 1 151 380 dolarů, tedy přes 25 milionů korun. Jenže Andrejevová, čerstvá šampionka Roland Garros, ji zastavila jasně 6:0, 6:2.
Cesta turnajem: Sabalenková za hodinu, Muchová za 67 minut
Bartůňková přijela do Pekingu jako nasazená šestadvacítka. Po volném losu v prvním kole rozjela sérii, která překvapila i zkušené pozorovatele. Magdalenu Frechovou smetla 6:2, 6:2. Ve třetím kole porazila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3, což byl nejcennější skalp celého turnaje. Pak přešla přes Sinju Krausovou 6:0, 4:6, 6:3 a ve čtvrtfinále nedala šanci krajance Karolíně Muchové: 6:3, 6:0 za pouhých 67 minut.
Teprve semifinále ukázalo limit. Andrejevová, která nad ní vedla vzájemnou bilanci 1:0 po výhře ve třetím kole US Open 2026 (6:2, 7:6), ji znovu nepustila do hry. Ruská tenistka dominovala na returnu a Bartůňkové nedovolila rozvinout variabilní hru, kterou v předchozích kolech ničila favoritky.
Co znamená 7,4 milionu v českém kontextu
Samotná pekingská prémie je jednorázová odměna za konkrétní dosažené kolo, nikoli součet celé sezony. Ten byl podle
oficiálního přehledu WTA k 28. září 2026 na hodnotě 1 219 523 dolarů. Po započtení Pekingu se Bartůňková dostává zhruba na 1,56 milionu dolarů za sezonu.
Jak si stojí mezi Češkami? Srovnání sezonních výdělků i žebříčkových pozic ukazuje, kam přesně se posunula:
Hráčka Žebříček WTA Sezonní prize money (USD) Linda Nosková 6. 7 490 000 Karolína Muchová 8. 4 750 000 Barbora Krejčíková — cca 1 400 000 Marie Bouzková 27. — Sara Bejlek 29. — Nikola Bartůňková 34. → Top 30 cca 1 560 000
Bartůňková se po Pekingu v sezonních výdělcích přehoupne přes Krejčíkovou i Bejlek. Na Noskovou a Muchovou ale zatím ztrácí propastně, a právě to ukazuje, jak daleko ještě má ke stabilní elitě.
Z české naděje do Top 30
Čísla na kontě jsou jedna věc. Důležitější je, co semifinále WTA 1000 mění strukturálně. WTA po čtvrtfinálové výhře nad Muchovou
potvrdila, že Bartůňková po Pekingu udělá debut v první třicítce světového žebříčku. Posun z 34. místa zní numericky skromně, ale prakticky to znamená výrazně lepší nasazení na velkých turnajích a jistější přímé vstupy do hlavních soutěží.
Do konce roku 2025 měla na tour semifinále v Guadalajaře a Monterrey, na nižší úrovni WTA 125 finále v Samsunu a Birminghamu. Peking je jiná liga, turnaj, kde se potkala s první, druhou i osmou hráčkou světa a tři z nich porazila.
Co bude dál: Wuhan, Ningbo, Tokio
Asijský swing nekončí. Nejbližší příležitostí zopakovat podobný výsledek je
Wuhan Open kategorie WTA 1000, který startuje 12. října. Následují Ningbo (WTA 500) a Tokio (WTA 500) v druhé polovině října. S novou žebříčkovou pozicí bude Bartůňková na všech těchto turnajích nasazená výš, než by byla ještě před týdnem.
Porážka od Andrejevové bolí: 0:6, 2:6 nenabízí mnoho pozitiv k rozboru. Ale bilance celého pekingského týdne mluví jasně: tři sety ztracené za pět zápasů, skalpy Sabalenkové i Muchové a první sedmimilionová prémie v kariéře. Bartůňková už není jen česká naděje. Je hráčka, se kterou musí počítat pavouk každého velkého turnaje.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný