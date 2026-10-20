Přelomový říjnový týden přinese zaslouženou úlevu i zásadní změny: Zatímco více znamení horoskopu čeká hojnost, jiná potrápí práce a finance

Astrologická atmosféra třetího říjnového týdne nabízí mimořádnou sílu, ale také jasně definovaná pravidla. Celému měsíci dominuje stabilní energie Zemského Psa (Wu-Xu), která v kombinaci s rokem Ohnivého Koně vytváří uzavřený ohnivý okruh, kdy je energii třeba využívat uváženě, nikoli bezhlavě utrácet. Významným astronomickým milníkem týdne je pátek 23. října, kdy nastává svátek Nástup mrazu.
Jak se bude vyvíjet energie v jednotlivých dnech týdne?
Týden odstartuje pod vlivem silné ohnivé energie, která v pondělí vyžaduje trpělivost a vytrvalost, než se v úterý naplno otevře šťastný Initiate Day spojený se Šestou harmonií, jež přináší odvahu převzít kormidlo do vlastních rukou.
Střed týdne si vyýádá zvýšenou opatrnost při jednáních i podepisování dokumentů kvůli náročnějšímu střetu energií, avšak už ve čtvrtek se mysl opět vyjasní a případná nedorozumění se rychle vyřeší.
Týdenní úsilí vyvrcholí v pátek, kdy svátek Příchod mrazů a vrcholný Den úspěchu přinesou zasloužený úspěch těm, kteří zachovali disciplínu. Víkend přitáhne konkrétní odměnu za investovanou energii a přinese hluboký pocit úlevy a finanční stability.
Na co se v tomto týdnu zaměřit a jak přilákat hojnost?
Magie úspěchu v tomto týdnu spočívá v mírné konvzervativnosti a sebekontrole. Vyhněte se utrácení peněz, které ještě fyzicky nemáte a to zejména v polovině týdne. Hojnost nepřijde jako náhodný dar z nebe, ale jako přímý důsledek vaší strategie, trpělivosti a schopnosti chopit se správné příležitosti ve správný den.
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Znamení, kterým tento týden přinese největší hojnost a průlom:
Kůň
Pro lidi narozené ve znamení Koně představuje tento týden zásadní milník. Vyvrcholením vaší snahy bude pátek 23. října, který ve vašem znamení představuje velký den štestěny. Cesta k tomuto úspěchu však vede přes sebekontrolu. V pondělí 19. října pokračujte v tom, co již děláte, a nenechte se přemoci netrpělivostí měnit směr.
Úterý 20. října je ideálním dnem pro učinění uváženého a přesně mířeného kroku k finanční změně. Pamatujte, že bohatství je v tomto období přitahováno disciplínou. Páteční finanční příležitost nebude náhodná, vytvoříte si ji vy sami svou předchozí aktivitou.
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Zajíc
Zajíc se od úterního šťastného Dne zahájení stává doslova pánem svého osudu. Právě v úterý se před vámi díky Šesté harmonii otevře nová možnost či nabídka. Je přirozené, pokud o sobě začnete na okamžik pochybovat, ale nenechte se znejistit.
Ve středu 21. října buďte velmi opatrní při komunikaci a podepisování jakýchkoli papírů. Pokud se ve čtvrtek objeví drobné komplikace, vaše čistá hlava vám je pomůže hladce vyřešit. Ke konci týdne k vám dorazí zasloužená hojnost a pocit obrovské úlevy, čísla na účtu vás přimějí zapomenout na veškerý předchozí stres.
Koza
Pro Kozu půjde o týden, který zásadně promění její pohled na bohatství a hodnoty. Středeční varovné signály ve vás mohou probudit touhu zachraňovat situaci. Dejte si však pozor na vytahování peněz z vlastní peněženky, finanční příležitost, která je pro vás v tomto týdnu určena, nevyžaduje investici vašich úspor, ale spíše investici vašeho času a energie.
Návratnost může trvat o něco déle, než jste čekali, ale vaše vytrvalost a ochota pomáhat druhým se vyplatí. Během sobotního Dne přijímání a neděle 25. října se vaše trpělivost promění v hlubokou finanční hojnost.
Tigr
Tygři chytají od začátku týdne druhý dych díky silné ohnivé harmonii. Pondělí 19. října je vaším klíčovým dnem, kdy se vyplatí prokázat vytrvalost a upevnit si svou pozici v práci či podnikání.
Po 19. říjnu naberou věci rychlé tempo, vaše kreativita i autorita porostou a otevírají se vám dveře k trvalým, dlouhodobě výhodným dohodám a finančnímu posílení.
Drak
Pro Draky je tento týden zkouškou rozvahy a klidu. Středa 21. října představuje den přímého astrologického střetu, který varuje před tlačením na pilu.
Nezačínejte unáhlené projekty, nepodpisujte důležité zmluvy pod tlakem a raději se zaměřte na řešení starých, nedokončených záležitostí. Když na věci nebudete sílou tlačit, do konce týdne získáte potřebný klid a jasno.
Pes
Lidé narození ve znamení Psa se nacházejí v centru dění celého měsíce. Tento týden pro vás přináší důležitý obrat a musíte si dávat pozor na změnu energie.
Opouštíte neefektivní návyky či vztahy, které vám braly energii, a nahrazujete je novými, slibnými příležitostmi. Využijte příznivou energii druhé poloviny týdne k budování nových kontaktů a upevnění své finanční i osobní stability.
Co čeká ostatní znamení?
Ostatní znamení zvěrokruhu udělají nejlépe, pokud v tomto týdnu nebudou tlačit na pilu. Středa 21. října může přinést emočně i pracovně vypjatější momenty, zejména pro Draky, proto se vyplatí odložit důležitá rozhodnutí až na závěr týdne nebo na klidnější dny.
Šťastným krokem pro tento týden je sázet na disciplínu, vyhnout se zbytečným výdajům uprostřed týdne a v úterý 20. října se nebojte udělat první krok k novému projektu nebo finanční změně.
Zdroj: Autorský text, Yourtango, Astrobazi, Economictimes