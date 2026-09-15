Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Překvapení v královské rodině. Princeznu Charlotte čeká odlišný osud než jejího bratra

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prince George už zahájil studium na prestižní Eton College, jeho mladší sestra Charlotte ale stejnou cestou jít nemůže. Pro jedenáctiletou princeznu proto budou William a Kate vybírat jinou školu. Ve hře je i místo, které velmi dobře zná její matka.
Překvapení v královské rodině. Princeznu Charlotte čeká odlišný osud než jejího bratra

Překvapení v královské rodině. Princeznu Charlotte čeká odlišný osud než jejího bratra

Zdroj: Depositphos
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Richard Genzer zhubl téměř 30 kilo. Fanoušci nevěří, čím toho docílil
Richard Genzer zhubl téměř 30 kilo. Fanoušci nevěří, čím toho docílil
Za tuhle obyčejnou snídani si kavárny účtují přes stovku. Doma ji připravíte za zlomek ceny během 10 minut
Za tuhle obyčejnou snídani si kavárny účtují přes stovku. Doma ji připravíte za zlomek ceny během 10 minut

Míchaná vejce patří k nejjednodušším snídaním, přesto se jejich cena v kavárnách běžně pohybuje výrazně nad...

Pravý důvod odhalen. Kostková s Ebenem prozradili, proč se rozhodli skončit ve StarDance
Pravý důvod odhalen. Kostková s Ebenem prozradili, proč se rozhodli skončit ve StarDance

StarDance čeká po letošním ročníku jedna z největších změn v celé její historii. Marek Eben a Tereza...

Laďka Něrgešová vyrazila znovu do zahraničí. Nastaly komplikace a domů se málem nevrátila
Laďka Něrgešová vyrazila znovu do zahraničí. Nastaly komplikace a domů se málem nevrátila

Laďka Něrgešová pokračuje ve splňování cestovatelských přání. Tentokrát zamířila společně se svými dětmi do...

Televizní diváci v slzách. Marek Eben a Tereza Kostková v oblíbeném pořadu končí
Televizní diváci v slzách. Marek Eben a Tereza Kostková v oblíbeném pořadu končí

StarDance čeká jedna z největších změn za celou historii pořadu. Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.