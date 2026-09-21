Přejeďte po bidýlku v kurníku bílým kapesníkem. Pokud zůstanou červené šmouhy, slepice jsou v ohrožení a musíte jednat hned

Stačí jeden pruh bílé látky a pár tahů po spodní hraně hřadu. Když se na kapesníku objeví rezavě rudé pruhy, držíte v ruce důkaz: pod bidlem, ve spojích a v prasklinách dřeva přečkává den drobný roztoč
Dermanyssus gallinae, který po setmění vyráží sát slepicím krev. Červený nátěr pochází z rozmáčknutých, čerstvě nasátých jedinců nebo z jejich krvavých stop. Pokud navíc ve škvírách zahlédnete šedohnědé shluky připomínající popel, zamoření už zpravidla pokročilo do stádia, kdy hejno trpí. A právě od tohoto okamžiku se odvíjí celý rytmus zásahu, od mechanického úklidu přes domácí bariéry až po registrované přípravky. Proč je kapesníkový test raný alarm, a ne pouhý fígl
Čmelík kuří tráví přes 90 % života mimo tělo hostitele. Schovává se v temných úkrytech: pod bidly, v koncích hřadů, ve škvírách stěn a v podestýlce. Teprve za tmy vylézá, přisaje se na slepici a během několika minut se nasytí. Ráno zmizí zpět. Proto běžná vizuální kontrola hejna za denního světla většinou nic neodhalí.
Kapesníkový test tenhle handicap obchází. Bílá plocha zachytí i nepatrné stopy, které pouhým okem na tmavém dřevě přehlédnete. V praxi to znamená, že chovatel může odhalit problém dny až týdny předtím, než se projeví poklesem snášky, blednutím hřebenů nebo neklidným nočním chováním slepic. A právě čas rozhoduje: za optimálních podmínek (kolem 25–30 °C a vlhkosti okolo 70 %) uzavře čmelík celý vývojový cyklus od vajíčka po dospělce za pouhých sedm dní. Laboratorní data ukazují, že z přibližně dvou set oplodněných samic může za osm týdnů narůst populace čítající kolem 450 tisíc jedinců. Odkládání sanace o jediný týden proto znamená exponenciální nárůst.
Doporučujeme kontrolu bílým hadříkem provádět v rizikové části roku (od května do září) minimálně jednou týdně. Mimo sezonu stačí interval čtrnácti dnů, vždy však okamžitě při nevysvětlitelném poklesu snášky nebo nočním neklidu hejna.
Co čmelík kuří způsobí hejnu a proč jednat okamžitě
Opakovaná noční krevní ztráta zasáhne hejno na několika frontách najednou:
Pokles produkce vajec – slepice přesměrovává energii z reprodukce do zvládání zátěže. Chudokrevnost – bledé hřebeny a laloky signalizují úbytek červených krvinek. Noční neklid – ptáci se na hřadech neklidně přemísťují, odpočinek je nedostatečný. Oslabení imunity – chronický stres otevírá cestu sekundárním infekcím. Úhyn – při masivním zamoření hrozí zejména mladým kuřatům a oslabeným jedincům.
Evropské přehledy uvádějí napadení zhruba u 83 % farem s nosnicemi. V českém prostředí přesné prevalenční číslo pro malochovy chybí, ale šíře nabídky specializovaných přípravků v tuzemských chovatelských obchodech naznačuje, že problém je běžný.
Dalším varovným signálem bývají červené skvrnky přímo na vejcích, stopy po rozmáčknutých roztočích, přes které vejce při sběru projelo.
Sled kroků: od mechanické sanace po registrované přípravky
Prioritou je prostor, teprve poté samotné slepice. Čmelík žije převážně v konstrukci kurníku, proto pouhé ošetření peří nic zásadního nezmění.
1. Mechanický úklid (den 0) Vyneste a rozeberte přemístitelná bidla. Odstraňte veškerou podestýlku. Vyškrábejte a propláchněte každou škvíru, spoj a prasklinu. Dřevěné konstrukce jsou obzvlášť náchylné, praskliny v nich poskytují ideální úkryt.
2. Ošetření úkrytů zvoleným prostředkem (den 0–1)
Prostředek Typ Mechanismus Kde koupit Aplikace na slepice Jedlý olej Domácí bariéra Fyzikální – brzdí pohyb, zhoršuje přežití Kuchyň Ano, neškodí Křemelina / silika (InsectoSec) Biocid do prostředí Dehydratace – narušuje voskovou vrstvu roztoče Chovatelské potřeby Při likvidační aplikaci drůbež mimo prostor ATAK Sprej proti čmelíkům Biocid do prostředí Kontaktní insekticid, účinek do 24 h Zahradnictví, e-shopy Výslovně zakázáno Čmelíkostop Biocid do prostředí Kontaktní účinek Chovatelské potřeby Zakázáno v přítomnosti zvířat Exzolt (fluralaner) Veterinární léčivo Systémový – slepice přijímá v pitné vodě Přes veterináře Přímo určen pro kura domácího
Jedlý olej nanesený na bidla funguje jako pomocná bariéra; laboratorní studie potvrzují, že oleje snižují přežívání roztočů při přímém kontaktu. Rozhodující účinek ale přinese teprve zásah do všech úkrytů okolo hřadu, tedy do spojů, štěrbin a dutin ve stěnách. Samotný nátěr sedací plochy populaci ve skrytých zákoutích nezlikviduje.
Silikonové přípravky dosahují v laboratorních testech stoprocentní mortality díky narušení ochranné voskové vrstvy roztoče. Fluralaner v terénních studiích prokázal účinnost přesahující 99 % a současně zlepšení krevních ukazatelů i nočního klidu hejna.
3. Opakování po 4–7 dnech Žádný jednorázový zásah nestačí. Vajíčka přežívají první ošetření, proto je nutné sanaci zopakovat v intervalu odpovídajícím vývojovému cyklu. V teplém období to znamená opakování každé čtyři až sedm dní, minimálně dvakrát po sobě. Ochranné lhůty a bezpečnost vajec pro rodinu
Pro chovatele, kteří vejce konzumují, je klíčové rozlišovat mezi prostředky na prostředí a veterinárním léčivem. Biocidy z obchodu (spreje, křemeliny) se aplikují do kurníku, stěn a štěrbin. Jejich etikety výslovně zakazují stříkání na zvířata nebo použití v přítomnosti potravinové drůbeže. Dodržení pokynů na etiketě chrání jak hejno, tak kvalitu vajec.
Exzolt má v
české databázi ÚSKVBL uvedenou ochrannou lhůtu pro vejce nula dní a pro maso čtrnáct dní. Podává se dvakrát v pitné vodě s odstupem sedmi dnů. Ani tento silný systémový zásah ale problém dlouhodobě nevyřeší bez souběžné sanace prostředí, souhrn údajů o přípravku na to výslovně upozorňuje.
Co se týká lidského zdraví: reálné riziko představuje kontaktní napadení chovatele při práci v zamořeném kurníku, svědivá kožní reakce známá jako dermanyssóza. Přímý důkaz, že by samotná konzumace vajec z napadeného chovu přenášela zdravotní problém, se v odborné literatuře nepodařilo dohledat. Větší potravinářské riziko plyne z neodborného použití neschválených chemikálií nebo nedodržení ochranných lhůt.
Proč čmelík přežije i prázdný kurník, a co s tím
Vystěhování hejna problém neřeší. Dospělý čmelík dokáže přežít bez přístupu ke krvi šest, podle některých evropských materiálů až devět měsíců. Prázdný, ale nesanovaný kurník zůstává tikající bombou. Parazit se šíří přes nové ptáky, volně žijící opeřence, hlodavce, přenášené vybavení i na oblečení chovatele.
Dřevěný kurník s množstvím prasklin a spojů představuje vyšší riziko než konstrukce z hladkého plastu nebo kovu, jednoduše proto, že dřevo nabízí nesrovnatelně víc mikroúkrytů. Kdo plánuje nový kurník nebo rekonstrukci, udělá dobře, když podíl dřeva v konstrukci omezí na minimum, případně ošetří povrchy tak, aby neměly otevřené póry.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková