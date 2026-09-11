Přejeďte dlaždice za linkou hadříkem s 1 surovinou z kuchyně. Mastnota ve spárách hned zmizí

Za kuchyňskou linkou se drží mastný film, který obyčejný hadr jen rozmaže z místa na místo. A ve spárách mezi dlaždicemi to bývá ještě horší, protože se tam špína zavrtá tak hluboko, že ji spíš cítíte pod prsty, než vidíte. Na tenhle věčný boj přitom stačí jediná věc, kterou má doma úplně každý.
Jedlá soda a trocha vody. Víc na začátek nepotřebujete
Tou surovinou je obyčejná jedlá soda. Postup je jednoduchý:
Nasypte pár lžic do misky a přilévejte teplou vodu, dokud nevznikne hustá kaše podobná zubní pastě. Kaši naneste přímo na spáry a na nejvíc zanesená místa obkladu. Nechte ji zhruba deset minut nasáknout. Pak projeďte spáry starým zubním kartáčkem. Samotné dlaždice potom přetřete vlhkým hadříkem a mastná plocha se prosvětlí.
Kartáček je důležitý právě u spár. Do úzkých rýh se hadříkem nedostanete a soda potřebuje trochu mechanické pomoci, aby špínu vytáhla ven. Na hladké ploše obkladu naopak vystačíte s měkkým hadrem, ať dlaždice nepoškrábete.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na horské chatě za celý měsíc i se stravou zdarma? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Do úzkých spár se hadr nedostane, a tak sodovou kaši dočistí starý zubní kartáček. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč se mastnota drží zrovna ve spárách
Spárovací hmota vypadá jako pevný beton, ve skutečnosti je ale pórovitá jako houba. Nasává do sebe vlhkost, prach i tuk a v kuchyni má napilno pořád. Při smažení a vaření se kuchyní vznášejí nepatrné kapičky tuku a nejraději se usadí právě v drsných rýhách spár, odkud je běžný hadr nevytáhne. Odtud pochází ten šedý až nahnědlý nádech, kvůli kterému působí špinavě celá stěna, i když jsou samotné dlaždice čisté.
Jedlá soda si s tím poradí hned ze dvou důvodů. Je jemně drsná, takže usazeninu mechanicky nadzvedne, a zároveň tuk rozkládá a pohlcuje pachy. Jako bonus zašlé spáry po ní znatelně zesvětlají.
Když je špína zažraná, přidejte ocet nebo citron
U vrstvy, která se drží roky, přijde na řadu posila. Na sodovou kaši ve spárách stříkněte trochu octa nebo vymačkejte citron. Směs začne pěnit a bublinky nadzvednou špínu ze dna spáry ven. Necháte to pár minut pracovat, dojedete kartáčkem a setřete.
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Ocet zvládne mastnotu i sám o sobě. Smíchejte ho s vodou půl na půl, naneste na obklad, dopřejte tomu asi deset minut a otřete. Kyselina v octu i v citronu rozpouští tuk a zároveň bere vodní kámen, takže plocha zůstane bez zaschlých map.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Na co míří Směs Doba působení Běžná mastnota ve spárách a nejvíc zanesených místech obkladu jedlá soda a teplá voda smíchané do husté kaše zhruba deset minut Vrstva, která se drží roky sodová kaše s trochou octa nebo citronu pár minut Mastnota na obkladu ocet a voda smíchané půl na půl asi deset minut Čemu se při čištění radši vyhnout
Než pustíte jakoukoli kaši na celou stěnu, vyzkoušejte ji na skrytém rohu. Na lesklé a leštěné povrchy jedlou sodu radši nepoužívejte, drobná zrnka by je mohla poškrábat.
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A jedno bezpečnostní pravidlo, na které se snadno zapomene: ocet ani citron nikdy nemíchejte s chlorovými čističi a bělidly, kam patří třeba Savo. Ze spojení kyseliny a chloru se uvolňuje dráždivý plyn, který zaútočí na dýchací cesty. Když zůstanete u domácí sody a octa, tohle riziko odpadá a čištění je šetrné i k domácnosti s malými dětmi a zvířaty.
Jak si příště ušetřit dřinu
Nejméně práce dá špína, která se nestihne usadit. Do vlažné vody kápněte trochu octa, namočte houbu a jednou za týden obklady i spáry lehce přetřete. Čerstvý tuk takhle sundáte ještě dřív, než ztvrdne, a na pořádné drhnutí kartáčkem pak dojde sotva párkrát do roka. Pár minut u linky tak ušetří pozdější hodinu klečení se zubním kartáčkem v ruce.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/2409-jak-se-zbavit-mastnoty-na-dlazdickach-a-kuchynske-lince-pomuze-jedla-soda-i-citron/, https://www.megastroj.cz/clanky/jak-vycistit-spary-mezi-dlazdicemi-osvedcene-metody-bez-chemie_3715, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-vycistit-spary-mezi-dlazdickami-nestaci-jen-drhnout-sparovaci-hmotu-je-treba-ozivit-32658.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-vycistit-spary-dlazdice-tipy/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/cisteni-spar/, https://www.homein.cz/blog/babske-rady-na-uklid/