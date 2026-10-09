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Přehrada Březová odhalila most zatopený desítky let. Hladinu sráží deficit, který půda nedokáže vyrovnat ani po dešti

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Hladina Březové u Karlových Varů klesla na 421,20 metru nad mořem. Z vody vystoupil starý most přes Teplou a Povodí Ohře muselo přiškrtit odtok.
Přehrada Březová odhalila most zatopený desítky let. Hladinu sráží deficit, který půda nedokáže vyrovnat ani po dešti

Přehrada Březová odhalila most zatopený desítky let. Hladinu sráží deficit, který půda nedokáže vyrovnat ani po dešti

Zdroj: Foto: Pavel Hrdlička / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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