Přehlížené Infiniti Q50 strčí do kapsy ojeté BMW i Audi. Za půl milionu nabídne šestiválec s více než 400 koňmi

Nejlevnější z trojice je Infiniti Q50 2.0 T z roku 2014. Pod kapotou má přeplňovaný benzinový čtyřválec o výkonu 155 kW, který pohání zadní kola, a na tachometru 84 832 km. Prodávající za něj chce 300 000 Kč. Za tu cenu dostanete sportovní sedan, který na silnici potkáte výrazně méně často než BMW řady 3 nebo Mercedes třídy C, s nájezdem, jaký u ojetin této třídy za podobné peníze běžně nenajdete.
Půl milionu stačí na šestiválec, na který ojeté BMW za ty peníze nedosáhne
Zbylé dva inzeráty patří verzím, které mají místo čtyřválce šestiválec a automatickou převodovku. Infiniti Q50 3.0t z roku 2018 nabízí 298 kW, tedy přes 400 koní, a stojí 500 000 Kč. Najeto má prakticky stejně jako levnější čtyřválec, něco přes 84 tisíc km, přestože je o čtyři roky mladší.
Třetí kus, Q50 S z roku 2016, má 268 kW, pohon 4×4 a cenovku 569 000 Kč. Proti verzi 3.0t je tedy o 69 000 Kč dražší, o dva roky starší a o 30 kW slabší. Kdo nutně nepotřebuje pohon všech kol, má v mladším 3.0t za půl milionu jasně výhodnější nabídku.
Za stejných 500 000 Kč se na českém trhu dá koupit slušné Audi A4 nebo BMW řady 3. Velmi často jde ovšem o auta s dvoulitrovým dieselem, vyšším nájezdem a omezenou výbavou. Infiniti Q50 3.0t do téže cenové hladiny přináší kultivovaný šestiválec, výrazně vyšší dynamiku a nájezd pod 85 tisíci km.
Co všechno má v základu nejlevnější kus za 300 tisíc
Už čtyřválcová verze 2.0 T za 300 000 Kč má automatickou převodovku, kožené čalounění a navigaci. K tomu elektricky nastavitelná sedadla a senzor tlaku v pneumatikách, který hlídá, aby jste nejezdili na podhuštěných kolech. Bezpečnost obstarává šest airbagů a stabilizační systém ESP. Jde o výbavu, ke které se u jiných značek obvykle dostanete až ve vyšších stupních.
Šestiválcové verze 3.0t a Q50 S jdou ještě dál. Přidávají sedmistupňový automat, adaptivní tempomat a hlídání jízdního pruhu. Parkování usnadňuje kamerový systém s pohledem 360°, v zimě přijdou vhod vyhřívaná sedadla a vpředu svítí xenonová nebo LED světla.
Pro srovnání stačí podívat se, co za 300 000 Kč nabízí běžná nabídka ojetin. Typicky jde o naftové Mondeo nebo Passat s nájezdem přes 200 000 km, často v základnější výbavě, s látkovými sedadly a zastaralým infotainmentem. Rozdíl v nájezdu přesahující 100 000 km je u ojetého auta silnějším argumentem pro Infiniti než celá kůže a navigace dohromady.
Na silnici ho potkáte zřídka a čtyřčlenná rodina se do něj vejde
Infiniti Q50 je v Česku exot. Kdo nechce na každém semaforu stát vedle stejného sedanu z německé trojice, ocení proporce klasického sportovního auta: dlouhou kapotu, krátkou záď a výraznou masku. Linie karoserie jsou ostré a zároveň elegantní, přední světla úzká a lehce přimhouřená.
Interiér drží laťku luxusní třídy. Tvoří ho kůže, kvalitní plasty a hliníkové detaily, posez je nízký a palubní deska je mírně natočená k řidiči. Auto zjevně cílilo na náročné zákazníky v Americe i Evropě.
Rozměrově Q50 patří do střední třídy. Tři dětské sedačky vedle sebe se do něj nevejdou, pro dva dospělé a dvě větší děti ale prostor stačí. Kufr má slušný objem a díky sedanové karoserii se dá dobře využít.
Po odchodu značky z Evropy pomáhají se servisem díly od Mercedesu
Nissan založil Infiniti, aby zopakoval tah Toyoty s Lexusem. Úspěch luxusní značky Toyoty se mu zopakovat nepodařilo a Infiniti se oficiálně stáhla z evropského trhu. Pro majitele ojetého kusu to znamená méně autorizovaných servisů a slabší zázemí, než nabízejí běžné značky.
Řada mechanických dílů přitom pochází ze spolupráce s Mercedesem. Čtyřválcový benzinový motor 2.0 T používají i německé modely, což může v praxi znamenat lepší dostupnost spotřebních dílů a rozumné náklady na údržbu. Šestiválcové verze 3.0t a Q50 S s výkonem 298 a 268 kW takovou oporu nemají a jejich servis vyjde dráž.