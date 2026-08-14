Předstírala těhotenství, pak v dárkové tašce odnesla cizí dítě. Mrazivý příběh podle skutečnosti míří na Netflix

Případ, který zní jako scénář k filmu
Už 13. srpna Netflix uvede
mexický dokument Moje vlastní dítě, který se věnuje šokujícímu příběhu administrativní pracovnice nemocnice, jež po několika potratech nedokázala přiznat svému okolí, že o dítě přišla. Místo toho dál Alejandra Marín Mendoza předstírala těhotenství, podstupovala falešná vyšetření, přibírala na váze a nechala si dokonce uspořádat oslavu před narozením dítěte.
Když se blížil den údajného porodu, rozhodla se k zoufalému kroku. Z porodnice unesla novorozenou holčičku, kterou ukryla do velké dárkové tašky a bez větších potíží prošla kolem nemocniční ostrahy.
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Krátce poté však její plán ztroskotal. Policie Alejandru vypátrala už za několik hodin v nedalekém hotelu, kde byla společně se svým manželem Arturem zatčena. Unesená holčička se v pořádku vrátila ke své biologické matce. Alejandra byla následně odsouzena k třinácti letům vězení za únos novorozence, zatímco její manžel strávil přibližně dva roky ve vazbě. Nakonec byl ale soudem zproštěn obžaloby, protože se nepodařilo prokázat, že by o únosu věděl nebo se na něm jakkoli podílel.
Foto: Luis Antonio Rojas / Netflix Pravda byla úplně jiná
Alejandra režisérce Maite Alberdi dlouhé měsíce tvrdila, že s biologickou matkou dítěte měla uzavřenou dohodu. Podle jejího tvrzení si Mayra nechtěla své dítě nechat, s čímž ji měla po jeho porodu pomoci právě Alejandra. Teprve když uznávaná filmařka konečně po delší době získala soudní spisy, zjistila, že skutečnost byla mnohem děsivější. Žádná dohoda totiž nikdy neexistovala. Alejandra se podle důkazů vydávala za sociální pracovnici, vstoupila na porodní oddělení a novorozence jednoduše unesla.
Foto: Luis Antonio Rojas / Netflix Režisérka chtěla natáčení dokumentu vzdát. Nakonec změnila názor
Když Maite Alberdi zjistila, že žena, které celé dva roky věřila, jí lhala, vážně uvažovala, že natáčení ukončí.
„Nebyla jsem si jistá, jestli můžu pokračovat. Byla jsem opravdu zklamaná,“ přiznala v rozhovoru pro The Guardian. Nakonec se ale rozhodla film dokončit, protože podle ní nikdy nešlo jen o samotný únos dítěte. Chtěla především ukázat obrovský společenský tlak, kterému ženy v Mexiku a celé Latinské Americe čelí, pokud nemohou nebo nemají děti.
Uvedla, že ji nezajímal pouze samotný zločin, ale především okolnosti, které k němu vedly. Chtěla pochopit, proč Alejandra předstírala těhotenství a jak velkou roli v jejím příběhu sehrál společenský tlak na mateřství v tamní kultuře.
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Sama Alberdi přitom přiznává, že podobné předsudky zažívá i jako matka. Na filmových festivalech se jí podle jejích slov lidé (většinou muži) opakovaně ptají, kdo se mezitím stará o jejího syna, jako by bylo samozřejmé, že péče o dítě leží výhradně na ženě. Právě tyto zkušenosti ji utvrdily v tom, že tlak na mateřství a neustálé hodnocení žen zdaleka není jen problémem hlavní hrdinky dokumentu.
Silné emoce i nečekané reakce divaček
Právě tento pohled odlišuje dokument Moje vlastní dítě od běžných true crime kousků. Místo jednoduchého odsouzení pachatelky se snaží pochopit okolnosti, které ji k činu přivedly, aniž by její jednání omlouval. Při nedávném promítání v Mexiku vyvolal film mimořádně emotivní reakce. Diskuse po promítání se podle Alberdi rychle proměnily ve sdílení osobních příběhů žen, které otevřeně mluvily o neplodnosti, opakovaných potratech i obrovském tlaku okolí, aby měly děti. Režisérka říká, že právě tyto okamžiky ji utvrdily v tom, že dokument otevřel mnohem širší společenské téma, než původně očekávala.
Foto: Luis Antonio Rojas / Netflix Zdroje: The Guardian, , ScreenDaily Deadline