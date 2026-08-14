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Předstírala těhotenství, pak v dárkové tašce odnesla cizí dítě. Mrazivý příběh podle skutečnosti míří na Netflix

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Mexický dokument Moje vlastní dítě (A Child of My Own) rozhodně nepatří mezi běžné true crime příběhy. Netflix v něm mapuje případ, který svého času šokoval celé Mexiko. Vidět můžeme mladou ženu, jež po letech touhy po dítěti předstírala těhotenství a nakonec unesla novorozenou holčičku přímo z poro
Předstírala těhotenství, pak v dárkové tašce odnesla cizí dítě. Mrazivý příběh podle skutečnosti míří na Netflix

Předstírala těhotenství, pak v dárkové tašce odnesla cizí dítě. Mrazivý příběh podle skutečnosti míří na Netflix

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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