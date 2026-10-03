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Představitel Otíka dostal na cestu pro Oscara falešné bankovky. János Bán slaví 71 a pálí u Balatonu kořalku

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Maďarský herec János Bán právě slaví jednasedmdesáté narozeniny. Představitel Otíka z komedie Vesničko má středisková tráví penzi v ústraní u Balatonu.
János Bán a Olga Menzelová

János Bán a Olga Menzelová

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:23

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