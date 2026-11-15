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Představitel císaře vzkázal divákům, ať mu klidně nadávají: Korejský seriál natáčený na českých zámcích boduje i u domácích diváků, kteří nešetří chválou

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Rozvodové papíry, nečekaná žádost o nový sňatek a dvůr, na kterém se za úsměvy skrývá tichý boj o moc. Korejský seriál Znovu vdaná císařovna dorazil na Disney+ o den dřív, než slibovali tvůrci, a jeho hvězdy ještě v den premiéry v Soulu vyprávěly, s čím na place zápasily. Jeden z herců přitom divákům dopředu vzkázal, že se na něj můžou zlobit, jak dlouho budou chtít. Proč si to přeje a co mají s pohádkovým dvorem společného české zámky?
Představitel císaře vzkázal divákům, ať mu klidně nadávají: Korejský seriál natáčený na českých zámcích boduje i u domácích diváků, kteří nešetří chválou

Představitel císaře vzkázal divákům, ať mu klidně nadávají: Korejský seriál natáčený na českých zámcích boduje i u domácích diváků, kteří nešetří chválou

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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