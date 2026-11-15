Představitel císaře vzkázal divákům, ať mu klidně nadávají: Korejský seriál natáčený na českých zámcích boduje i u domácích diváků, kteří nešetří chválou

Premiéra, kterou tvůrci na poslední chvíli posunuli
Velký sál hotelu Conrad v Soulu se v úterý 3. listopadu proměnil v něco mezi tiskovým střediskem a císařskou hostinou. Na pódiu usedli režisér Jo Soo-won a čtveřice hlavních představitelů,
Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk a Lee Se-young, kteří dorazili v kostýmech, jako by právě odešli z natáčení. Fotografie z akce zveřejnil deník Korea JoongAng Daily.
Hned v úvodu přišlo překvapení. Video s ptáčkem Queen, maskotem seriálu, oznámilo, že premiéra se posouvá ze středy 4. listopadu na ten samý den, kdy se konala tisková konference. Moderátor vysvětlil, že po promítání prvních tří dílů na filmovém festivalu v Busanu, kde byla všechna místa vyprodaná, se ozývalo tolik diváků, kteří nechtěli čekat, že Disney start uspíšil.
Režisér přiznal, že je z nečekaného tempa nervózní. Nejvíc ho prý zajímá, jak seriál přijmou diváci po celém světě, když ho uvidí všichni ve stejnou chvíli. Seriál má deset dílů. První čtyři vyšly najednou, další budou přibývat po dvou každou středu až do finále 25. listopadu, jak uvádí společnost Disney.
Dokonalá císařovna, která si osud píše sama
Příběh podle představitelky hlavní role sleduje Navier, císařovnu Východního císařství. Její manžel, císař Sovieshu, se zamiluje do uprchlé otrokyně Rashty a Navier dostane rozvodové papíry. Ona se ale nezhroutí a sama požádá o souhlas s novým sňatkem, tentokrát s princem Heinreyem ze sousedního království.
Shin Min-a řekla, že scénář četla dřív než předlohu a působil na ni jako něco úplně nového. Největší výzvou pro ni bylo najít rovnováhu mezi Navier jako panovnicí, která nesmí dát najevo emoce, a ženou, která se znovu zamiluje.
„Vidím ji jako ženu, která má svůj osud ve vlastních rukou,“ řekla na tiskové konferenci.
Předloha je fenomén. Webový román autorky s pseudonymem Alphatart začal vycházet v roce 2018, o rok později z něj vznikl
webtoon na platformě Naver Webtoon a ten má podle deníku Korea JoongAng Daily po celém světě 2,97 miliardy zhlédnutí v deseti jazycích. Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+
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Nejvíc smíchu sklidil
Ju Ji-hoon, představitel císaře Sovieshua. Přiznal, že mu předloha zpočátku vůbec nebyla blízká a dlouho váhal. Svou postavu popsal jako schopného vládce, který je dobrý v diplomacii i v lásce, ale jednoho dne se v něm probudí nový cit a on vůbec nevidí, jaké trhliny tím otevírá v srdci své ženy. Podle něj se chová jako dítě, které jde za svým srdcem a netuší, že tím ubližuje ostatním.
Už po promítání v Busanu se prý na jeho postavu sneslo hodně hněvu. Herec to ale bere s nadhledem.
„Jestli vám pomůže, když na mě budete ukazovat prstem a vylijete si na mně vztek, a skutečný život se vám pak bude zdát o trochu lepší, jsem jako herec spokojený,“ vzkázal divákům. Po dvaceti letech v branži a statisících komentářů je prý psychicky připravený a s dalšími díly to podle něj bude ještě silnější. Padouška, kterou nejde doopravdy nenávidět
Rashtu hraje
Lee Se-young. Bývalá otrokyně, která se po náhodném setkání se Sovieshuem na lovu ocitne v paláci, působí čistě a nevinně, pod povrchem v ní ale podle herečky dřímá silný pud sebezáchovy a touha nepřijít o nic z toho, co poprvé v životě má. Herečka ji hrála jako dítě, které instinktivně křičí, když má hlad.
Prozradila také, že ji šokovaly některé repliky. Nejznámější z nich, otázka
„Smím vám říkat sestro?“, ji prý přiměla si pomyslet, že tahle postava nemá vůbec žádné zábrany. Rashta navíc o sobě často mluví ve třetí osobě a Lee Se-young tenhle zvyk trénovala celé natáčení, aby zněl přirozeně. Na place se občas cítila osaměle, protože hrála tu zlou. „Chtěla jsem, aby si diváci řekli, že by ji nejradši uškrtili, ale zároveň je jim jí trochu líto a trochu jí rozumějí,“ popsala svůj cíl. Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+
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Lee Jong-suk, představitel prince Heinreye, četl webtoon i román ještě předtím, než vznikl seriál. Roli vzal i proto, že ho lákalo konečně si zahrát prince. Nejvíc ho ale tlačilo, jak o jeho postavě mluví ostatní: že lidé omdlévají, když se mu podívají do očí, a že jeho hlas se nedá přestat poslouchat. Na svůj vzhled proto musel dbát víc než kdy dřív.
Pro Lee Jong-suka je seriál také návratem k režisérovi Jo Soo-wonovi, se kterým před téměř deseti lety natočil úspěšné seriály I Can Hear Your Voice a Pinocchio. Režisér řekl, že právě jeho zájem mu na začátku projektu dodal odvahu. Tón seriálu podle něj hledali někde mezi vážnějším románem a hravějším webtoonem a z předlohy prý nic nevyškrtli.
Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Pohádkový dvůr z Bavorska a z českých zámků
Na honosném prostředí si tvůrci dali záležet. Režisér vyprávěl, že při hledání lokací objevili v Německu zámek Schleissheim a hned věděli, že se tam jejich postavy budou cítit jako doma. Velkou část seriálu ale natáčeli také u nás. Podle
Czech Film Commission štáb strávil v Česku v červnu a červenci 2025 patnáct natáčecích dní a točil v Kutné Hoře, na zámcích Hrádek u Nechanic, Jaroměřice nad Rokytnou, Tochovice a Červená Lhota, na vodním hradě Švihov a v Květné zahradě v Kroměříži. Že se kroměřížské zahrady i ulice Kutné Hory v seriálu objeví, potvrdil i deník The Korea Herald.
Jak se seriálu daří a kde ho uvidíte?
První dny naznačují, že čekání se vyplatilo. Podle dat FlixPatrolu, na která se odvolává server
Star News Korea, se seriál vyšplhal na druhé místo celosvětového žebříčku seriálů na Disney+ a dostal se do první desítky v 76 zemích. Recenze jsou zatím rozporuplné: herce chválí, o příběhu se diskutuje.
V Česku seriál najdete na Disney+ pod názvem
Znovu vdaná císařovna s doporučením od 16 let. Další dva díly jsou dostupné od 11. listopadu. Čeští diváci seriál chválí. Na Kinoboxu má dokonce hodnocení 79 %, což je poměrně slušný výsledek. Diváky zaujal především herecký obsazení, romantická zápletka a celkové vizuální zpracování. Chválu sklízí také historické kulisy, honosné paláce a kostýmy, které seriálu dodávají pohádkovou atmosféru. Viděli jste již díly, které jsou dostupné online? Zdroje: Přepis tiskové konference Disney+, The Korea Herald, Korea JoongAng Daily, Soompi, The Walt Disney Company, Czech Film Commission, Star News Korea