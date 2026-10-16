Předpověď zimy 2026 se výrazně změnila. Meteorologové ukázali, kdy může přijít největší nápor mrazů

Nejnovější říjnové výpočty meteorologických modelů mění dosavadní očekávání ohledně zimy 2026/2027. Zatímco zářijové předpovědi připouštěly v některých evropských oblastech nadprůměrné množství sněhu, současné výsledky naznačují podstatně slabší sněhovou sezónu. Největší změny zaznamenala střední Evropa, alpská oblast a jih kontinentu. Výhled vychází z porovnání několika sezónních modelů, které sledují předpokládaný vývoj teplot, srážek a atmosférického proudění. Přestože se vyhlídky na vydatné sněžení zhoršily, možnost výraznějších zimních epizod zůstává otevřená. Důležitou roli může sehrát zejména druhá polovina zimního období.
Střední Evropa může mít výrazně méně sněhu
Změna předpovědi je nejvýraznější při porovnání zářijových a říjnových výpočtů evropského meteorologického modelu. Pro střední Evropu a Alpy zářijový výhled naznačoval množství sněhu přibližně 1,8 centimetru nad dlouhodobým normálem. Říjnová aktualizace už předpokládá odchylku 5,5 centimetru pod normálem, což představuje zhoršení o 7,3 centimetru. Jde ovšem o průměrnou modelovou odchylku pro rozsáhlou oblast, nikoliv o konkrétní předpověď sněhové pokrývky v jednotlivých českých městech. Podobný posun zaznamenaly také balkánské země, kde se očekávaná odchylka snížila přibližně o 7,4 centimetru. Méně sněhu proti dřívějšímu výhledu nyní modely předpokládají ve všech sedmi sledovaných evropských regionech.
Nejsilnější zimní období může přijít později
Zajímavý je především předpokládaný průběh nadcházející zimy. Prosinec zatím podle sezónních výhledů nevykazuje výrazný signál pro nadprůměrné sněžení ve většině Evropy. Pravděpodobnost sněhově bohatších období se naopak může zvýšit během února a následně také v březnu. Právě v těchto měsících některé modelové scénáře naznačují příznivější podmínky pro pronikání chladnějšího vzduchu do evropských oblastí. To však neznamená, že právě tehdy s jistotou udeří nejsilnější mrazy celé zimy. Konkrétní intenzitu ani termín případných mrazivých epizod totiž říjnové sezónní předpovědi ještě nedokážou spolehlivě určit.
Přestože možnost pozdních mrazů zůstává otevřená, celkový teplotní výhled zatím extrémně studené zimě příliš nenasvědčuje. Říjnové výpočty pěti evropských sezónních modelů naznačují nadprůměrné teploty na většině kontinentu. Prosincová teplotní odchylka vychází v evropském průměru přibližně o 1,15 stupně Celsia nad referenčním obdobím, zatímco pro leden činí zhruba 1,02 stupně a pro únor jeden stupeň. Tyto údaje ale neznamenají, že každý jednotlivý den bude teplejší než obvykle. I během celkově mírné zimy se mohou objevit několikadenní mrazivé epizody, výrazné ochlazení nebo vydatné sněžení. Rozhodující bude aktuální rozložení tlakových útvarů a směr proudění nad Evropou.
Do počasí promlouvá i oteplování Tichého oceánu
Jedním z důležitých faktorů letošní zimy je klimatický jev El Niño, při kterém se výrazně otepluje povrchová voda v rovníkové části Tichého oceánu. Tento jev ovlivňuje atmosférickou cirkulaci a může měnit rozložení teplot i srážek v různých částech světa. Aktuální sezónní modely předpokládají, že El Niño dosáhne svého vrcholu pravděpodobně ke konci roku 2026 a následně začne postupně slábnout. V Evropě však jeho dopady nejsou tak přímočaré jako například v některých oblastech Severní Ameriky. Vývoj evropské zimy ovlivňuje také proudění nad Atlantikem, poloha tlakových útvarů a stav polárního víru. Samotná přítomnost silného jevu El Niño proto nestačí k určení, zda bude v České republice mimořádně teplá, nebo naopak mrazivá zima.
Pro Českou republiku je podstatné zejména to, že současné modely naznačují menší množství sněhu v širším středoevropském regionu. Neznamená to ovšem konec nadějí na bílé Vánoce ani vyloučení silných lednových mrazů. Sezónní předpovědi pracují s pravděpodobnostmi a průměrnými hodnotami za delší období, nikoliv s přesným počasím pro konkrétní dny. Jejich spolehlivost je navíc v evropských zimních podmínkách omezená, zvláště při odhadování krátkodobých teplotních extrémů. Výraznější ochlazení lze s větší jistotou vyhodnocovat až v kratším časovém horizontu. Říjnová aktualizace tak především ukazuje, že sněhová zima může být slabší, než se původně očekávalo, zatímco nejzajímavější zimní epizody mohou přijít až v její pozdější části.
Použité zdroje: severe-weather.eu, climate.copernicus.eu, seasonforecasts.com, ecmwf.int, gwis.jrc.ec.europa.eu