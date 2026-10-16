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Předpověď zimy 2026 se výrazně změnila. Meteorologové ukázali, kdy může přijít největší nápor mrazů

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Nejnovější předpověď na nadcházející zimu přinesla výrazný obrat. Meteorologické modely nyní počítají s podstatně menším množstvím sněhu, než naznačovaly ještě v září. Změna se týká především střední a jižní Evropy, tedy i oblasti České republiky. Zimní počasí se však nemusí vyčerpat během prosince a ledna. Výraznější sněžení by podle aktuálních výhledů mohlo dorazit až v únoru a březnu.
Předpověď zimy 2026 se výrazně změnila. Meteorologové ukázali, kdy může přijít největší nápor mrazů

Předpověď zimy 2026 se výrazně změnila. Meteorologové ukázali, kdy může přijít největší nápor mrazů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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