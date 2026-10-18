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Předpověď na zimu se diametrálně změnila. Meteorologové prozradili datum, kdy udeří první mrazy

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Upřesněné říjnové modely předpokládají v Česku slabší sněhovou nadílku. Více sněhu a mrazu by mělo přijít teprve v únoru a březnu.
Předpověď na zimu se diametrálně změnila. Meteorologové prozradili datum, kdy udeří první mrazy

Předpověď na zimu se diametrálně změnila. Meteorologové prozradili datum, kdy udeří první mrazy

Zdroj: unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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