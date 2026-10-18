Předpověď na zimu se diametrálně změnila. Meteorologové prozradili datum, kdy udeří první mrazy

Kdo si v září oddechl nad zprávami o mírné zimě nebo se naopak těšil na bílé Vánoce, měl by si prohlédnout nový výhled. Meteorologové z portálu Severe Weather porovnali říjnovou aktualizaci sezónní předpovědi s tou zářijovou a zjistili, že se obraz zimy výrazně posunul. Výhled pro střední Evropu ukazuje méně sněhu a velké mrazy se podle výhledu nemusejí objevit dřív než ve druhé polovině zimy.
Co se v předpovědi změnilo
Podle autorů výhledu říjnová předpověď pro většinu Evropy počítá se slabším sněžením než ta zářijová. Největší úbytky se týkají jižní a střední části kontinentu.
Pro Evropu přinesl výhled slabší sněžení,
uvedli meteorologové a dodali, že předpověď ukazuje méně sněhu než ta zářijová téměř všude, nejvíce v jižní a střední Evropě.
Rozdíl mezi zářím a říjnem autoři vyjádřili pomocí anomálií sněhových srážek. U střední Evropy a Alp se hodnota posunula z +1,8 na -5,5, tedy o 7,3 bodu dolů. To je druhý nejvýraznější propad v celém přehledu. Hůře dopadla jen jižní Evropa a Balkán s poklesem o 7,4 bodu, z -4,7 na -12,1.
- Střední Evropa a Alpy: z +1,8 na -5,5 (pokles o 7,3)
- Jižní Evropa a Balkán: z -4,7 na -12,1 (pokles o 7,4)
- Východní Evropa a Pobaltí: z +2,5 na -3,1 (pokles o 5,6)
- Skandinávie: z -2,6 na -8,0 (pokles o 5,4)
- Jihovýchodní Evropa: z +0,3 na -4,9 (pokles o 5,2)
- Západní a jihozápadní Evropa: z -3,7 na -8,2 (pokles o 4,6)
- Velká Británie a Irsko: z -4,1 na -8,4 (pokles o 4,2)
Podprůměrné sněhové anomálie podle meteorologů pokrývají téměř celou západní, střední a jižní Evropu. Vycházejí z průměru šesti sezónních modelů. Výjimkou jsou severní a severovýchodní oblasti, kde by mělo sněžit nejvíce.
Kdy přijdou největší mrazy
Bílé zimy se ale nemusíme vzdávat úplně. Výhled počítá s tím, že pravé zimní počasí včetně drsných mrazů dorazí i k nám, a to až téměř na konci zimního období, tedy v únoru a dost možná i v březnu.
Sněžení v Evropě je pravděpodobnější ve druhé polovině zimy,
upřesnili meteorologové. Pokud se předpověď naplní, začátek zimy bude spíš nevýrazný a skutečné mrazy se projeví až později.
Dlouhodobý výhled nemusí být přesný
Sezónní modely nepředpovídají konkrétní počasí na jednotlivé dny. Ukazují spíš pravděpodobné odchylky od dlouhodobého průměru. Jejich výsledky se navíc mezi jednotlivými aktualizacemi mohou měnit, jak ostatně dokazuje rozdíl mezi zářím a říjnem. Spolehlivý obraz toho, jaké počasí nás čeká na horách i v nížinách, poskytnou až krátkodobé a střednědobé předpovědi, například od ČHMÚ. Praktický závěr je jednoduchý: s extrémními mrazy a velkou sněhovou nadílkou je nejlepší počítat spíš až ke konci zimy a s plánováním zimních radovánek počkat na aktuální předpovědi.
Zdroje článku: tn.nova.cz, severe-weather.eu, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá