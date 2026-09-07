Předpověď na začátek týdne: Počasí v Česku chystá otočku, se kterou už nikdo nepočítal

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Předpověď na začátek týdne: Počasí v Česku chystá otočku, se kterou už nikdo nepočítalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Teploty v Evropě opět prudce porostou. V Česku bude během úterka až 32 °C, poté se ale musíme připravit na ochlazení a bouřky.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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