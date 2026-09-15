Předčasní důchodci si takto běžně přivydělávají. Jedna pracovní smlouva ale může zastavit výplatu penze

Lidé pobírající předčasný starobní důchod mohou před dosažením svého řádného důchodového věku pracovat pouze v omezeném režimu. Základní pravidlo je přitom poměrně jednoduché. Pokud člověk začne vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ze které vznikne účast na důchodovém pojištění, za tuto dobu mu výplata předčasného důchodu nenáleží. Problém tak může nastat například při nástupu do běžného pracovního poměru. Nejde přitom o sankci za to, že si důchodce přivydělává. Jde o zákonnou podmínku výplaty předčasného starobního důchodu před dosažením řádného důchodového věku.
Přivýdělek přesto možný je, pokud z něj účast na důchodovém pojištění nevznikne. V roce 2026 může jít například o dohodu o provedení práce, u níž příjem u jednoho zaměstnavatele nedosáhne hranice zakládající účast na pojištění. Ta je letos stanovena na 12 000 korun měsíčně, takže při příjmu nejvýše 11 999 korun za příslušný měsíc účast na pojištění z DPP nevznikne. Pokud má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele více dohod o provedení práce, jejich příjmy se pro tento účel sčítají. Naopak příjmy z DPP uzavřených u různých zaměstnavatelů se tímto způsobem dohromady nesčítají.
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Pozor také na zaměstnání malého rozsahu
Další možnost představuje takzvané zaměstnání malého rozsahu. V roce 2026 je rozhodný příjem stanoven na 4 500 korun. U zaměstnání, kde je sjednaný příjem nižší než tato částka nebo není sjednán vůbec, vzniká účast na pojištění pouze v těch měsících, kdy započitatelný příjem dosáhne alespoň 4 500 korun. Právě proto nestačí sledovat pouze to, zda má člověk uzavřenou dohodu nebo pracovní smlouvu. Podstatné jsou konkrétní podmínky daného pracovního vztahu a příjem dosažený v příslušném měsíci.
Specifická pravidla platí také pro samostatnou výdělečnou činnost. U předčasného důchodce je samostatná činnost považována pro účely sociálního pojištění za vedlejší, avšak i zde je nutné hlídat, zda nevznikne povinná účast na důchodovém pojištění. Rozhodující částky se v jednotlivých letech mění a při podnikání pouze po část roku se navíc odpovídajícím způsobem upravují. U podnikání proto není vhodné vycházet ze starších limitů nebo obecných částek nalezených na internetu. Rozhodující je konkrétní rok a skutečný daňový základ.
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Výplata důchodu se může zastavit a vzniknout může i přeplatek
Pokud předčasný důchodce nastoupí do zaměstnání, které účast na důchodovém pojištění zakládá, neznamená to zánik samotného nároku na předčasný důchod. Za dobu takového zaměstnání se ale důchod nevyplácí. Člověk by měl vznik této skutečnosti oznámit České správě sociálního zabezpečení, která výplatu zastaví. Po skončení zaměstnání nebo po dosažení řádného důchodového věku lze požádat o její opětovné uvolnění. Jakmile předčasný důchodce dosáhne svého řádného důchodového věku, omezení výdělečné činnosti z tohoto důvodu končí a pracovat může za stejných podmínek jako ostatní starobní důchodci.
Největší komplikace může vzniknout v situaci, kdy člověk dál pobírá předčasný důchod, přestože už vykonává činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Pokud mu byly za tuto dobu vyplaceny částky, na které neměl nárok, může vzniknout přeplatek, který bude nutné s ČSSZ vypořádat. Před podpisem pracovní smlouvy nebo dohody je proto u předčasného důchodce vhodné neřešit jen nabízenou mzdu, ale také režim sociálního pojištění. Jediná změna pracovního vztahu nebo překročení rozhodné hranice příjmu může znamenat, že za dané období přestane mít na výplatu předčasné penze nárok.
ČSSZ