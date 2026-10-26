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Předávkoval se kokainem přímo u soudu. Netflix uvede napínavý thriller o advokátovi, který musí obhájit i sám sebe

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Nový francouzský film Dobrý advokát (Un Bon Avocat) sleduje právníka, který se právě vrátil z odvykacího pobytu. Během jediného týdne se musí připravit na soudní proces svého života. Hájí v něm firmu obviněnou ze spoluúčasti na aktivitách teroristické sítě. Zároveň přitom čelí osobnímu boji s vlastn
Předávkoval se kokainem přímo u soudu. Netflix uvede napínavý thriller o advokátovi, který musí obhájit i sám sebe

Předávkoval se kokainem přímo u soudu. Netflix uvede napínavý thriller o advokátovi, který musí obhájit i sám sebe

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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