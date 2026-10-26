Předávkoval se kokainem přímo u soudu. Netflix uvede napínavý thriller o advokátovi, který musí obhájit i sám sebe

V novém napínavém
thrilleru Dobrý advokát (Un Bon Avocat) se seznámíme s Léonardam Landrym, brilantním, ale na kokainu závislém advokátovi. Landryho dvojí život dosáhne bodu zlomu, když uprostřed vyhrocené soudní rozpravy zkolabuje předávkováním.
Po pobytu v odvykačce má Landry jen týden na přípravu na dva soudní procesy. Má za úkol hájit obří průmyslovou firmu obviněnou ze spoluúčasti s teroristy, a zatímco se proplétá tímto geopolitickým konfliktem, musí se zároveň připravovat na svůj vlastní soud. Jeho jedinou oporou je zde odhodlaný začínající právník Noé.
Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
Po třech týdnech strávených v odvykačce si Landry (Laurent Lafitte) najme Noého (Anthony Bajon), studenta práv, kterého odmítly všechny advokátní kanceláře, jako svého stážistu. Duo se tedy bude snažit zachránit Landryho kariéru. Ten si však mezitím našel další případ k obhajobě, v němž figuruje předsedkyně advokátní komory (Mélanie Laurent), podnikatelka (Carole Bouquet) a dva bratři (dvojrole Gédéona Ekaye), z nichž jeden je ve vězení a druhý pracuje v africkém dole.
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„Drogy mě děsí. Na jedné straně se bojím, že narazím na něco špatně vyrobeného, co mě navždy pošle do psychiatrické léčebny, a na druhé straně se bojím, že si vezmu něco, co si tak zamiluju, že mi pak bude celý svět připadat fádní," říká Laurent Lafitte. „Ta scéna mě úplně pohltila, děsila mě. Byl jsem svědkem takového jednání už několikrát, ale muselo to působit věrohodně…“
Hlavní hvězda
filmu, Laurent Lafitte, je uznávaný francouzský herec, bývalý člen Comédie-Française a moderátor Filmového festivalu v Cannes 2025. Po jeho boku se objeví Anthony Bajon, držitel ceny César za film Modlitba, a Mélanie Laurent, mezinárodně známá z Tarantinových Hanebných panchartů i jako režisérka snímku Bál šílených žen. Další herečkou je Carole Bouquet, legendární postava francouzské kinematografie a hvězda z Bondovky Jen pro tvé oči.
V roce 2023 Laurent Lafitte spolu s režisérem Tristanem Séguélou natočili
seriál Bernard Tapie je třída (na Kinoboxu má aktuálně hodnocení 74 %) o kontroverzním mocném politikovi. Odvážný pohled na život kontroverzního miliardáře vynesl cenu BAFTA International Award a nominaci na mezinárodní cenu Emmy. Očekává se tedy, že nám duo tentokrát naservíruje kvalitní thriller.
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„Strávíme týden s Landrym, který neustále pobíhá na všechny strany, a snažíme se s ním držet krok, ale ne vždy se nám to daří. Je to úvaha o spravedlnosti, ale především portrét osamělého muže, který bude bojovat za sebe i proti sobě samému,“ dodává Tristan Séguéla. „Snažili jsme se přijít na to, zda budeme vůči této postavě hrát roli žalobce, obhájce nebo soudce. Rozhodli jsme se být jeho obhájcem, i když je nesympatický a toxický, jak se dnes říká. Právě ne tak naivní nevinnost stážisty ho dostane z potíží.“
Režisér čerpal v tvorbě příběhu i z reálných případů. Ve Francii se v novinách prý často píše o advokátech, kteří balancují na hranici zákona a sami se stávají gangstery a obcházejí zákon, aby dostali své klienty z vězení.
Film dorazí na Netflix již 9. listopadu.
Zdroje: Netflix, Kinobox, , La Presse What's on Netflix
Hodnocení na
Kinoboxu: 74 %