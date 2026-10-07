Před Vánoci zkontrolujte světelný řetěz. Jeden prodávaný model může způsobit úraz proudem

Upozornění se týká výrobku označeného jako „Vánoční světelný řetěz 60L=3M“, nejde tedy obecně o všechny řetězy se šedesáti světly nebo délkou tři metry. Při kontrole domácích zásob je nejspolehlivější hledat EAN 8221210500124, který umožňuje konkrétní výrobek odlišit od podobně vypadajících dekorací. Výrobcem je čínská společnost Huashun Lighting Co., Ltd. a zemí původu je Čína. Na český trh výrobek distribuoval podnikatel z Karlových Varů. Česká obchodní inspekce jeho nebezpečnost oznámila 9. září 2026 a následně zakázala jeho další dodávání na trh. Informace o výrobku zároveň zamířily do evropského systému rychlého varování Safety Gate, který slouží ke sdílení údajů o nebezpečných nepotravinářských výrobcích mezi evropskými státy.
Problém je v kabelu i elektronické jednotce
Laboratorní kontrola neodhalila pouze formální chybu v označení, ale několik konstrukčních závad souvisejících přímo s elektrickou bezpečností. Napájecí kabel nebyl dostatečně upevněný proti vytržení a k elektronické jednotce byl připojen pouze pájením a tavnou hmotou. Při manipulaci by se tak mohl uvolnit a zpřístupnit části výrobku, které jsou pod elektrickým napětím. Nedostatečná byla také mechanická pevnost krytu elektronické jednotky, který bylo možné poměrně snadno sejmout. Zkoušky navíc zjistily nevyhovující průřez vodičů napájecího kabelu i vodičů spojujících jednotlivé části řetězu. Kombinace těchto nedostatků vedla k vyhodnocení výrobku jako zařízení představujícího vysoké riziko úrazu elektrickým proudem.
Řetěz není vhodné znovu zapojovat
Pokud lidé doma odpovídající výrobek najdou, neměli by jej znovu zapojovat ani zkoušet, zda stále funguje. Pro identifikaci je vhodné porovnat především přesný název a EAN na obalu nebo štítku, případně další údaje o výrobci. Samotná podobnost vzhledu, počet světel nebo přibližná délka řetězu k bezpečné identifikaci nestačí. Spotřebitel si může údaje ověřit také v databázi rizikových výrobků České obchodní inspekce nebo v evropském systému Safety Gate. Pokud se označení shoduje, nejbezpečnějším řešením je řetěz dále nepoužívat a obrátit se na prodejce, u kterého byl zakoupen. Upozornění se přitom netýká všech vánočních světelných dekorací, ale pouze konkrétně identifikovaného výrobku.
Kontroly odhalují problémy i u dalších světelných řetězů
Aktuální případ není u tohoto typu vánočních dekorací ojedinělý. Při celoevropském kontrolním projektu zaměřeném na světelné řetězy bylo testováno 87 výrobků odebraných v kamenných i internetových obchodech a 42 z nich, tedy 48 procent, nesplnilo alespoň jeden technický požadavek testovacího plánu. Po zahrnutí nedostatků ve varováních, označení a návodech nevyhovělo alespoň jednomu požadavku dokonce 48 vzorků, tedy 55 procent kontrolovaných výrobků. Mezi časté technické nedostatky patřily problémy s vnitřní a vnější elektroinstalací nebo ochranou před kontaktem s částmi pod napětím. Evropské orgány proto spotřebitelům doporučují poškozené řetězy dále nepoužívat a před zapojením kontrolovat nejen kabel a zástrčku, ale také označení výrobce či dovozce, bezpečnostní informace a určení pro vnitřní nebo venkovní použití. U dekorací, které zůstávají většinu roku uložené ve skříni nebo ve sklepě, má tak kontrola před prvním sezonním zapojením praktický význam i v případě, že v předchozím roce fungovaly bez problémů.
zdroje: autorský text, vlastní dotazování