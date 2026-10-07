Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Před Vánoci zkontrolujte světelný řetěz. Jeden prodávaný model může způsobit úraz proudem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S příchodem podzimu se v obchodech znovu objevuje vánoční výzdoba a část domácností začíná kontrolovat osvětlení uložené z minulé sezony. U jednoho konkrétního světelného řetězu prodávaného v Česku je ale na místě zvýšená opatrnost. Laboratorní zkoušky odhalily konstrukční nedostatky, kvůli nimž může uživateli hrozit zásah elektrickým proudem. Jeho další dodávání na trh bylo zakázáno.
Před Vánoci zkontrolujte světelný řetěz. Jeden prodávaný model může způsobit úraz proudem

Před Vánoci zkontrolujte světelný řetěz. Jeden prodávaný model může způsobit úraz proudem

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:49

Reklama
Další články z Trendy svět
Meteorologové upravili předpověď do konce října. Určili měsíc, kdy přijde výrazný zlom
Meteorologové upravili předpověď do konce října. Určili měsíc, kdy přijde výrazný zlom
Smrt mladé laborantky vyvolala v Rusku obavy z moru. Stovky lidí skončily pod dohledem
Smrt mladé laborantky vyvolala v Rusku obavy z moru. Stovky lidí skončily pod dohledem

Záhadné úmrtí osmadvacetileté zaměstnankyně výzkumného ústavu v sibiřském Irkutsku vyvolalo mimořádnou...

Tuhle značku najdete na téměř každé pneumatice. Řidičům přitom prozradí mnohem víc než jen její stáří
Tuhle značku najdete na téměř každé pneumatice. Řidičům přitom prozradí mnohem víc než jen její stáří

Na bočnici pneumatiky se nachází řada čísel a písmen, kterým většina řidičů nevěnuje pozornost. Jeden z...

Tyto těžké vázy stávaly za socialismu v obývácích. Některé dnes stojí přes 10 tisíc korun
Tyto těžké vázy stávaly za socialismu v obývácích. Některé dnes stojí přes 10 tisíc korun

Masivní barevná váza, kterou někdo stále považuje za obyčejnou dekoraci po rodičích či prarodičích, může...

Velké evropské letiště ruší zhruba 140 letů. V pátek čekají tisíce cestujících komplikace
Velké evropské letiště ruší zhruba 140 letů. V pátek čekají tisíce cestujících komplikace

Bruselské letiště se v pátek 9. října připravuje na výrazné omezení provozu. Kvůli celostátní odborové akci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.