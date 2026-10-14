Před uložením mrkve do sklepa je třeba udělat tento klíčový krok: Na jaře bude chutnat jako čerstvá

Sklidit bývá na podzim na zahradě spíš ta milejší práce. Jenže pak přijde ta část, která rozhodne, co budete ze sklepa tahat v mrkev březnu: pevné, křupavé kořeny, nebo unavenou gumovou zeleninu. Základní pravidlo přitom není žádná věda. Nať musí pryč. Ideálně hned po vytažení ze země, ještě před uložením. Loni jsme to v redakci zkusili opravdu poctivě a rozdíl byl jednoznačně znát. Mrkev je víc než jen příloha k nedělnímu obědu
Mrkev patří mezi
bohaté zdroje beta-karotenu, z něhož si tělo vytváří vitamín A. Healthline uvádí, že jedna středně velká mrkev dodá zhruba 73 % doporučené denní dávky tohoto vitamínu. Beta-karoten se spojuje se zdravím očí, imunitou i stavem pokožky.
K tomu mrkev obsahuje vitamín K1, vitamín B6, draslík a také
vlákninu, která prospívá trávení. Takže když krájíte mrkev do , není to úplně bezvýznamná kuchyňská rutina. I proto se vyplatí dát si s jejím uložením trochu práce. polévky Proč nať musí pryč, a to co nejdřív
Zelené listy nahoře vypadají
neškodně. Jenže po sklizni dál berou z kořene vlhkost, jako by rostlina ještě pořád fungovala v záhonu a zásobovala listy. Když nať necháte, mrkev začne ztrácet pevnost, vysychá, měkne a časem připomíná spíš ohýbací gumu než čerstvou zeleninu. Mrkev uložená s natí do lednice nebo sklepa může povadnout velmi rychle, klidně už během půl dne.
Postup je prostý: Nať seřízněte co nejblíž ke kořeni, nejlépe hned po sklizni. Odkládání na zítřek se u mrkve moc nevyplácí. Jak mrkev správně připravit před uskladněním Nejdřív sklizeň projděte a vyřaďte poškozené, prasklé nebo napadené kusy. Do sklepa nepatří, snadno by pokazily i zdravou mrkev vedle.
Mrkev opatrně opláchněte studenou tekoucí vodou. Netlačte na ni zbytečně a nedrhněte slupku, protože právě ta pomáhá kořen chránit před vysycháním. Potom ji nechte pořádně oschnout na vzduchu. Mokré skvrny na povrchu jsou pozvánka pro hnilobu. Až suchou mrkev přeneste do sklepa nebo ji uložte do lednice. Foto: Pexels, Jeden řez před uskladněním mrkve rozhoduje o všem: Na jaře buď pevné kořeny, nebo zklamání Kde a jak mrkev skladovat
Mrkvi svědčí chlad, tma a mírná vlhkost. Pro delší skladování je vhodný sklep, kde se ideálně mrkev ukládá do vrstvy písku nebo zeminy. Dobře se jí daří při teplotě kolem 0 až 4 °C, poslouží tedy i zásuvka na zeleninu v lednici. Mrazem se kořeny poškodí, v teple zase rychleji klíčí nebo začnou zahnívat.
Kdo sklep nemá, může si pomoct
celofánovými sáčky v lednici. Dejte do nich suchou mrkev, vytlačte z nich co nejvíc vzduchu a uložte je do zeleninové přihrádky. Sáček udrží kolem kořenů vhodnější vlhkost, takže mrkev zůstane pevná a křupavá déle než volně pohozená v lednici. Naše zkušenost: loni to opravdu fungovalo
Minulý rok jsme v redakci na radu The Takeout poprvé důsledně seřízli nať už venku na zahradě, ještě než se mrkev stěhovala do sklepa. V únoru jsme pak brali kousky, které šly normálně nastrouhat do salátu. Bez gumovatění, bez výrazného scvrkávání. V předchozích letech, kdy jsme nať nechávali déle nebo ji odřezávali až doma, byla přitom část uskladněné mrkve nepoužitelná už někdy v prosinci.
Je to malý úkon, ale v praxi udělal velký rozdíl. Letos ho zopakujeme a u mrkve určené do lednice přidáme i celofánové sáčky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Healthline, TheTakeout