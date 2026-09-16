Před Spartou v Evropské lize vypukl skandál. Fanoušci zasypali švédského sudího irackého původu rasistickými narážkami

Stačilo, aby UEFA zveřejnila jméno hlavního rozhodčího pro utkání FC Ararat-Armenia proti Spartě Praha. Během hodin se pod příspěvky na sociálních sítích objevily komentáře typu „Švéd jak poleno“, „Podívejme na blonďáčka“ nebo „Podle jména typický Švéd“, jak je cituje TN.cz. Žádný z nich neřeší rozhodcovský výkon. Všechny míří na původ muže, který do Švédska doputoval jako dítě po sedmileté cestě z válečného Iráku.
Kdo je Mohammed Al-Hakim
Rodina opustila Irák, když mu byl rok. Následoval Kuvajt, Írán, Sýrie, Rusko, a nakonec Švédsko. V rozhovoru pro UNHCR Sweden Al-Hakim popisuje zkušenost útěku jako zdroj psychické odolnosti, kterou dnes využívá na hřišti. Ve Švédsku vyrostl, stal se důstojníkem a zároveň se propracoval na nejvyšší rozhodcovskou úroveň. UEFA ho nasazuje na zápasy Evropské ligy, včetně středečního duelu v Jerevanu, kde je podle oficiálního přehledu zápasu stále veden jako hlavní rozhodčí utkání FC Ararat-Armenia vs. AC Sparta Praha (16. září 2026, 18:45 SEČ).
Právě ten životopis, uprchlík z Iráku, dnes elitní evropský sudí, dělá z komentářů pod jeho jménem něco víc než běžnou fanouškovskou frustraci. Nikdo nerozporuje verdikt, nikdo necituje spornou situaci. Terčem je jméno a původ.
Online versus stadion: proč na tom záleží
Komentáře se podle dostupných informací objevily na sociálních sítích před zápasem, nikoliv na stadionu během soutěžního provozu. Ten rozdíl je z pohledu disciplinárního řádu UEFA zásadní. Článek 14 řádu stanoví, že při diskriminačním chování příznivců hrozí klubu minimálně pokuta a částečné uzavření stadionu nebo omezení prodeje vstupenek na venkovní zápasy. Článek 8 pak pracuje s principem objektivní odpovědnosti, klub nese následky i tehdy, když prokáže, že sám nic nezavinil.
Jenže nejtvrdší sparťanské tresty v minulosti padaly za incidenty zdokumentované přímo v soutěžním provozu:
- Srpen 2021: Po zápase s Monakem UEFA zahájila řízení mimo jiné pro diskriminační chování na stadionu.
- Březen 2022: Po utkání s Partizanem nařídila částečné uzavření stadionu a povinný banner #NoToRacism.
Předzápasový online útok je symbolicky silný, procesně ale zatím stojí na jiné půdě. V otevřených zdrojích k dnešnímu dni není dohledatelné, že by UEFA kvůli tomuto konkrétnímu incidentu zahájila řízení.
Co říká Sparta, a co neříká
Samostatné čerstvé vyjádření klubu k případu Al-Hakima se nám do uzávěrky nepodařilo dohledat. Sparta nicméně dlouhodobě deklaruje nulovou toleranci k rasismu v online i offline prostoru. V oficiálním textu pro sezonu 2026/27 klub uvádí, že za poslední tři ročníky zaplatil za negativní projevy publika dohromady 5 630 000 Kč. Spolupracuje s Policií ČR, ukládá doživotní zákazy vstupu a v předchozí sezoně podával trestní oznámení kvůli nenávistnému jednání na internetu.
Klub má rovněž zveřejněný protokol pro případ rasistických projevů přímo na stadionu, od zastavení přes přerušení až po ukončení utkání. Pro online incidenty provozuje chráněné rozhraní Whistlelink, případně lze využít systém Ministerstva spravedlnosti.
Proč to není poprvé, a proč to stále překvapuje
Sparta se v hledáčku UEFA kvůli chování fanoušků ocitá opakovaně. Pokuty, uzavřené sektory, povinné bannery. Klub investuje do prevence, zpřísňuje represi, komunikuje tvrdou linku. A přesto: stačí jedno jméno na rozhodcovské listině a komentáře pod ním řeší „muslimské země“ místo fotbalu. Žádný konkrétní sportovní spor mezi Spartou a Al-Hakimem se v dostupných zdrojích neobjevuje. Podle všeho jde o xenofobní reflex, ne o reakci na verdikt.
Mohammed Al-Hakim má ve středu večer v Jerevanu odpískat zápas Evropské ligy. Ušel cestu z Iráku přes půl kontinentu, aby se stal jedním z nejlepších rozhodčích ve Švédsku. Část komentujících to stále nedokáže přijmout.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle