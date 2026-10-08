Před halou Washingtonu demonstrovali proti Ovečkinovi s ukrajinskými vlajkami. Uvnitř ho fanoušci oslavovali vestoje

Ještě než padlo první buly, vyjeli na led Capital One Areny dva kluci. Sergej a Ilja Ovečkinovi při představování sestavy ohlásili svého otce a vyprodaná hala se zvedla. Bylo to ve středu 7. října 2026 a Washington Capitals hostili Pittsburgh Penguins. Pro Alexandra Ovečkina šlo o poslední domácí otvírák kariéry, protože jen dva dny předtím oznámil, že sezona 2026/27 bude jeho poslední v NHL. Před vstupem do arény se mezitím podle deníku The Washington Post sešla malá skupina protestujících. Vadila jim Ovečkinova loajalita k Vladimiru Putinovi, která sahá daleko za hranice hokeje. Dva obrazy, jedna adresa, stejný večer. Podle nás si přitom neprotiřečí: oba vyjadřují něco, co o Ovečkinovi platí současně.
Večer, kdy nešlo o góly
Washington vyhrál 5:3, jenže hvězdou zápasu nebyl kapitán. Ovečkin neskóroval. Oficiální shrnutí NHL vyzdvihlo Toma Wilsona s gólem a dvěma asistencemi, Pierra-Luca Duboise s bilancí 1+1 a brankáře Logana Thompsona, který zastavil 27 střel. Ovečkin v první třetině pomohl tlakem před brankou k úvodní trefě Anthonyho Beauvilliera, ale jeho role je už jiná než dřív. NHL.com si všimlo, že při přesilovce pět na tři nezůstal na ledě celé dvě minuty. Capitals mají hlubší útok a na svého kapitána už nespoléhají tolik jako v minulých letech.
Ovace tedy nepatřily jednomu výkonu, ale celé kariéře. Ovečkin hraje svou 22. sezonu, všechny v dresu Washingtonu. Kapitánem je od 5. ledna 2010, v roce 2018 dovedl klub k prvnímu Stanley Cupu v historii a s 929 góly je nejlepším střelcem v dějinách NHL. Capitals ho v oficiálním oznámení konce kariéry představují jako sportovce, který ve Washingtonu působí nejdéle ze všech profesionálů v historii města.
Sám Ovečkin mluvil po zápase o „nezapomenutelném večeru“. První domácí zápas sezony je podle něj vždycky výjimečný a chvíli se syny označil za něco, co si jednou s rodinou budou pouštět znovu. O tom, co se dělo před halou, podle dostupných zdrojů neřekl nic.
Protest, o kterém víme málo
Zpráva o demonstraci je strohá. The Washington Post píše jen o „malé skupině“, nejmenuje žádnou organizaci, neuvádí počet lidí ani konkrétní hesla. Informace o střetu s fanoušky, zásahu policie nebo zatýkání nejsou k dispozici. Ze souvislostí se dá usuzovat, že šlo o podporovatele Ukrajiny, ověřené to ale není.
Washington už podobnou scénu zažil. V březnu 2022, krátce po ruské invazi, stála u vstupu do stejné arény hrstka lidí s ukrajinskou vlajkou a cedulí s nápisem „Ovečkin podporuje Putina“. Uvnitř se tehdy objevil fanoušek s nápisem, který mířil na stejné téma. Aréna tehdy čelila kritice kvůli fanouškům s ukrajinskými vlajkami u vstupu a následně upřesnila, že vlajky pustí dovnitř, pokud nebudou nikomu bránit ve výhledu. The Washington Post v té době popisoval i bučení na adresu Ovečkina v Calgary a Edmontonu, tedy v kanadských městech se silnou ukrajinskou komunitou.
Proč se protest odehrává spíš venku, vysvětlují pravidla Capital One Areny. Malé cedule a vlajky do haly projdou, nesmějí však být politické, komerční, připevněné na tyči, zakrývat výhled ani představovat bezpečnostní riziko. Za porušení pravidel hrozí vyvedení z haly. Na chodníku před vchodem žádná taková omezení neplatí, a tak právě tam zní kritika nejhlasitěji, i když ji vyjadřuje jen pár lidí.
Od Putin Teamu k videu Jednotného Ruska
Kritika se netýká Ovečkinova ruského pasu, ale jeho veřejných slov a činů. V listopadu 2017 na Instagramu oznámil vznik hnutí Putin Team a napsal, že svůj vztah k ruskému prezidentovi nikdy neskrýval a vždy ho otevřeně podporoval. Po začátku invaze v únoru 2022 prosil: „Prosím, už žádnou válku.“ Putina ale neodsoudil. Na otázku, jestli ho stále podporuje, odpověděl, že je to jeho prezident a že on sám je sportovec, ne politik.
Letos v září přišel další zlom. Ovečkin se objevil v předvolebním videu vládní strany Jednotné Rusko, mimo jiné po boku ministra zahraničí Sergeje Lavrova, jak upozornil Axios. Na kritiku reagoval tím, že je Rus, podporuje svou zemi a je „pro mír a lásku“. Kontroverze tak ožila jen pár týdnů před začátkem rozlučkové sezony. Načasování nemohlo být citlivější.
Mezi ruskými hráči v NHL je Ovečkin výjimečný i v tomhle. Agentura AP v roce 2022 spočítala, že ze 41 hráčů narozených v Rusku se k válce vyjádřili jen dva: on a Nikita Zadorov. Většina mlčela, často z obav o rodiny v Rusku. Zadorov později invazi otevřeně odsoudil a o Ovečkinovi řekl, že se s ním v politických ani životních názorech neshodne. Artěmij Panarin byl známý kritikou Putina už dlouho před válkou. Ovečkin je nejslavnější z ruských hráčů a zároveň ten, kdo má k Putinovi nejviditelnější vazby. Proto na sebe stahuje nejvíc pozornosti.
Washington není rozdělený napůl
Představa města, které se o Ovečkina přetahuje v poměru půl na půl, neodpovídá tomu, co víme. The Washington Post už v roce 2022 psal, že většina fanoušků Capitals stojí dál za svým kapitánem. Odpor pocházel hlavně z ukrajinské komunity a od fanoušků s vazbami na Ukrajinu. Někteří protestovali, podepisovali petice, jiní přestali chodit na zápasy. Středeční večer tenhle poměr zopakoval: plná hala uvnitř, malá skupina venku.
Podle nás je právě to klíč k pochopení celé situace. Pro fanoušky Capitals je Ovečkin největší postavou klubové historie, hráčem, s nímž vyrostla celá generace a který městu přinesl jediný Stanley Cup. Pro kritiky je symbolem toho, že se NHL se svým vztahem k ruské agresi dodnes nevypořádala. Obě skupiny mají svá fakta. Ovace nevymažou Putin Team ani video Jednotného Ruska. A protest nesmaže 929 gólů.
Dá se čekat, že se podobné scény během sezony ještě objeví. Rozlučkový rok přinese řadu „posledních“ zápasů v jednotlivých halách a každý z nich bude příležitostí pro poctu i pro kritiku. Mimořádná bezpečnostní opatření ale zatím nikdo neoznámil. Ovečkin jako důvody konce kariéry uvedl věk, rodinu a zdraví. O tom, že by jeho rozhodnutí ovlivnily protesty, nic nesvědčí. Možnost návratu do moskevského Dynama v KHL v minulosti zmiňoval, žádný plán ale zatím neoznámil.
Hašek: Podporuje zločince
V Česku má debata o Ovečkinovi jasnou tvář. Dominik Hašek po zveřejnění videa Jednotného Ruska podle ČT sport řekl, že ho to nepřekvapuje a že Ovečkin podporuje zločince. Bývalý brankář dlouhodobě kritizuje i samotnou NHL, Spojené státy a Kanadu. Vadí mu, že ruští hráči mohou veřejně vystupovat bez jasného odsouzení agrese. V rozhovoru pro Respekt to popsal jako válečnou reklamu, která podle něj stojí lidské životy.
Haškův hlas silně formuje český mediální obraz, nelze ho ale brát jako názor všech českých fanoušků. Mnozí z nich sledují Ovečkina hlavně kvůli rekordům a rozlučkové sezoně.
Kde rozlučku sledovat z Česka
Kdo chce Ovečkinův poslední ročník vidět na vlastní oči, má na výběr víc možností než v minulých letech:
- Nova: Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Oneplay; vybrané zápasy včetně pondělních mají být zdarma na Nova Action.
- Prima: Prima Sport a Prima+.
- NHL.tv na DAZN: všechny zápasy s anglickým komentářem a možností pustit si je ze záznamu.
Středeční otvírák ukázal, jak bude celá sezona nejspíš vypadat. Kapitán, který už nemusí střílet góly, aby mu hala tleskala. A pár lidí před vchodem, kteří připomínají, že jeho příběh se nepíše jen na ledě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka